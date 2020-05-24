С 17 попытки стадион "Черноморец" продали американской компании — СМИ

В пятницу 22 мая на аукционе Фонда гарантирования вкладов физических лиц с 17 попытки стадион "Черноморец" продали американской компании.

Об этом сообщает спортивно-аналитическая программа "ТаТоТаке".

Издание пишет, что впервые стадион пытались продать год назад за 1,1 млрд грн, а уже в марте 2020-го рассчитывали на "хотя бы 10 млн долларов".

"По нашей информации, на двух последних торгах в мае стартовая цена опускалась еще ниже, но покупатели все равно не появлялись. И вот когда она дошла до отметки 139 млн грн, чудо наконец произошло", - пишет портал.

Сообщается, что американская компания, которая купила объект, уже внесла 10 процентов от общей стоимости.

В состав комплекса кроме стадиона также входят офисные помещения, фитнес-центр, рестораны, отель и подземный паркинг.

По информации издания, единственная версия покупке комплекса - создание казино вместо отеля. "Но надо понимать, что обеспечивать работу такой махины очень непросто. По нашей информации, только электроэнергия стоит 1 млн грн в месяц. Стоимость же всех коммунальных услуг и налог на землю - это около 3 млн грн А еще зарплата работников стадиона - около 600 тыс".

Издание резюмирует, что для клуба это не значит "ничего хорошего". Если Черноморцу придется платить за аренду стадиона, "клуб явно это не потянет". Рыночные цены - 200-400 тыс грн за матч.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что аукцион по продаже Одесса стадиона "Черноморец" и прав требования по 40 кредитам юрлиц 15 января завершился безрезультатно из-за отсутствия участников.

До этого активы неоднократно выставлялись на торги на ProZorro.Продажи и уже трижды через FFN, но к ним так никто и не проявил интерес, что приводит к снижению цены, отметили в ФГВФЛ.

В 2018 году аукцион по продаже центрального стадиона "Черноморец" в Одессе не состоялся из-за отсутствия покупателей. Тогда стадион пытались продать за 1,139 млрд грн.

В июне 2019 года стадион "Черноморец" снова выставили на продажу, но уже за 3,6 млрд грн.