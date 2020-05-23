Железнодорожные билеты не будут дорожать
Суббота, 23 мая 2020, 14:20
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что железнодорожные билеты не будут дорожать.
Об этом он написал в своем Telegram канале.
"Мы точно не будем повышать цены на железнодорожные билеты.
Перевозчики должны обеспечить доступные цены, чтобы быстрее восстановить работу транспорта и преодолеть возможные психологические барьеры у пассажиров", - отметил министр.
Напоминаем:
Ранее Криклий заявлял, что "Укрзализныця" готова к возобновлению пассажирских перевозок с 1 июня.
Економічна правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua