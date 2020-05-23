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Железнодорожные билеты не будут дорожать

Суббота, 23 мая 2020, 14:20
 

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что железнодорожные билеты не будут дорожать.

Об этом он написал в своем Telegram канале.

"Мы точно не будем повышать цены на железнодорожные билеты.

Перевозчики должны обеспечить доступные цены, чтобы быстрее восстановить работу транспорта и преодолеть возможные психологические барьеры у пассажиров", - отметил министр.

Напоминаем:

Ранее Криклий заявлял, что "Укрзализныця" готова к возобновлению пассажирских перевозок с 1 июня.

Економічна правда

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Укрзализныця

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