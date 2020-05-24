Буславец заявила, что разделяет позицию Энергетического сообщества относительно рынка электроэнергии

Источник: Минэконерго

И.о. главы Минэконерго Ольга Буславец заявила, что полностью разделяет позицию директора Секритариата Энергетического сообщества Янеза Копача относительно введения финансового механизма на рынке электроэнергии.

Об этом она сообщила на видеоконференции, передает Правительственный портал.

Во время разговора, Буславец выразила уверенность, что только полное приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими нормами и стандартами создаст благоприятные условия интеграции энергетических рынков Украины и ЕС.

Она заявила, что пакет документов о переходе к финансовой системе ПСО, согласованный с Секретариатом Энергетического сообщества, был готов еще до запуска новой модели рынка электрической энергии в июле 2019 года, однако тогда Кабмин выбрал другой механизм ПСО, который негативно повлиял на функционирование рынка.

"Сегодня, учитывая сложную ситуацию на энергетическом рынке Украины, переход к финансовой модели ПСО, к сожалению, требует дополнительного времени и будет проходить постепенно.

Поэтому мы предложили временное решение, которое будет действовать до момента введения финансового механизма ПСО", - пояснила она.

Буславец заверила Копача, что она полностью разделяет его позицию относительно введения финансового механизма возложения специальных обязанностей на рынке электроэнергии.

Также она добавила, что все предложения, предоставленные Сообществом, будут отработаны в рамках рабочей группы по разработке финансовой модели ПСО, созданной при участии представителей КМУ, Минэкоэнерго, НКРЭКУ, НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго", Товарной Биржи "Украинская энергетическая биржа", ГП "Гарантированный покупатель", USAID и Федерации работодателей ТЭК.

Напоминаем:

Кабмин на заседании 20 мая уменьшил обязательную долю электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в рамках механизма ПСО и вывел предприятие на рынок двусторонних договоров. В Энергетическом сообществе заявили, что процесс принятия постановления - незаконный.