"Энергоатом" планирует вернуться к поставкам ГП "Гарантированный покупатель"

НАЭК "Энергоатом" намерен в июне вернуться к поставкам ГП "Гарантированный покупатель" электроэнергии в рамках специальных обязательств в полном объеме.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"С понедельника будет заключен новый договор с ГарПоком на поставку ему электроэнергии в июне в полном объеме.

Мы провели анализ ситуации и сценариев, которые у нас развивались с ГП с февраля, и пришли к выводу, что и для ГарПока, и для нас самым эффективным является введение таких ограничений на краткосрочный период", – сказал и.о. президента "Энергоатома" Петр Котин.

Он подчеркнул, что ограничения отпуска "ГарПоку" электроэнергии, действующие с середины февраля, было введено из-за большой задолженности ГП и исключительно с целью защиты интересов генерирующей компании.

По словам Котина, за уже отпущенную электроэнергию "ГарПок" должен "Энергоатому" более 5 млрд грн, а уровень расчетов в среднем составляет около 50%.

Он также выразил сомнение относительно ситуации с погашением долгов. Он сомневается, что вопрос будет решен в ближайшее время и "ГарПок" сможет избежать накопления задолженности у атомной генерацией в дальнейшем.

В то же время, "Энергоатом" вновь вынужден будет ввести ограничения отпуска электроэнергии "ГарПоку", если ГП не будет рассчитываться за нее и "снова войдет в долги".

При этом руководитель генкомпании заявил, что для покрытия потребностей населения достаточно и половины производимой электроэнергии.

Остановки продаж "Энергоатомом" электроэнергии на торгах украинской енергобиржи, куда компания начала выходить с 1 апреля, после ужесточения ограничений "ГарПоку", Котин объяснил критикой этих действий профильным министерством.

"Со стороны Минекоенерго прозвучала серьезная критика в наш адрес, что за свои предложения на УЭБ мы разрушаем схему работы и ценообразование на рынке", - прокомментировал Котин.

Напоминаем:

Кабмин на заседании 20 мая уменьшил обязательную долю электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в рамках механизма ПСО и вывел предприятие на рынок двусторонних договоров. В Энергетическом сообществе заявили, что процесс принятия постановления - незаконный.

В то же время в Энергетическом сообществе заявили, что процесс принятия постановления - незаконный. (Ссылка на документ)

"Процесс принятия постановления не был прозрачным и не соответствовал закону. Согласно ст. 62 ЗУ "О рынке электроэнергии", предложения по объемам и условиям ПСО готовятся НКРЭКУ после консультаций с секретариатом Энергетического сообщества.

23 апреля и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила о кризисе неплатежей на рынке электроэнергии и "колоссальные" долги участников рынка, в частности, НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель". Задолженность населения перед поставщиками электроэнергии составляет 4,7 млрд грн