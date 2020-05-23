"Антиколомойский" закон вступил в силу
Закон о совершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, опубликовали в официальном издании Верховной Рады газете "Голос Украины".
Закон опубликован в номере от 22 мая 2020.
Законом предусматривается, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
Напоминаем:
21 мая Президент Владимир Зеленский заверил своей подписью так называемый "антиколомойский" законопроект о банках.
13 мая Верховная Рада поддержала в целом так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, к которому было предложено 16 000 поправок.
Экономическая правда
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