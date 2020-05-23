"Антиколомойский" закон вступил в силу

Закон о совершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, опубликовали в официальном издании Верховной Рады газете "Голос Украины".

Закон опубликован в номере от 22 мая 2020.

Законом предусматривается, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.