Электроэнергия подорожала на 7,6%

Средневзвешенная цена купли-продажи электрической энергии "на сутки вперед" за 20 дней мая 2020 без НДС составляет 1348,80 грн/МВт.ч, что на 7,68% выше, чем за 20 дней апреля, и на 6,62% выше, чем за апрель в целом.

Об этом говорится в результатах мониторинга рынка, который проводит ГП "Оператор рынка".

Регулятор отмечает, что на внутренесуточном рынке средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии за 20 дней мая без НДС составляет 1 258,33 грн/МВт.ч. Что на 1,17% выше цены аналогичного периода апреля и на 2,42% выше, чем за апрель в целом.

Объемы купли-продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в течение 20 дней мая были на 10,07% меньше, чем за аналогичный период апреля, и составляли 1 732 145 МВт.ч.

"На внутренесуточном рынке общий объем купли-продажи электроэнергии за 20 дней мая 2020 увеличился на 89,28% и составил 526 833,70 МВт.ч", - резюмировали в регуляторе.

Рынок "на сутки заранее" (РСЗ) - сегмент рынка, где осуществляется купля-продажа электрической энергии на следующие за днем ​​проведения торгов сутки по свободным конкурентным ценам. Внутренесуточный рынок - сегмент рынка, на котором купля-продажа электроэнергии осуществляется непрерывно после завершения торгов на РСЗ и в течение суток физической поставки электрической энергии.

Напоминаем:

5 травня Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагала отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым" тарифом.

Позже в НКРЕКП опровергли информацию о повышении тарифов для населения.

Сейчас тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-ч в месяц составляет 90 копеек (с НДС), а на последующие – 1,68 грн за кВт.

"Во время круглого стола по поводу кризисного состояния в энергетике, НКРЕКП были представлены возможные сценарии финансового сбалансирования на рынке электрической энергии.

В частности, речь шла о стабилизации уровня оптовых цен, сценарии снижение "зеленых" тарифов, постепенное выравнивание тарифов для различных категорий потребителей и о других мерах.

12 мая глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не планирует в этом году повышать тариф на электрическую энергию для населения.

23 апреля и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила о кризисе неплатежей на рынке электроэнергии и "колоссальные" долги участников рынка, в частности, НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель". Задолженность населения перед поставщиками электроэнергии составляет 4,7 млрд грн

29 апреля экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что Буславец инициирует остановку трех блоков АЭС и уменьшение производства еще на 5 блоках.

По словам Лещенко, остановка атомных блоков приведет к тому, что не надо будет останавливать работающие на дорогом "зеленом" тарифе солнечные станции олигарха Рината Ахметова.

Позже Буславець заявила, что сокращение работы атомных блоков связано с ремонтными работами, которые являются плановыми и происходят каждый год.

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Экономическая правда