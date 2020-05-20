Новости 20 мая: Зеленский, "адаптивный" карантин, открытие метро

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О Зеленском. Президент Владимир Зеленский, комментируя вопрос о долгостроях Укрбуда, заявил, что хочет, чтобы мэр Киева Владимир Кличко подключился к решению этого вопроса.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал успехи на посту президента за год.

Президент Владимир Зеленский критически отреагировал на заявление ЮНИСЕФ, о 6 миллионах украинцев, которые могут оказаться за чертой бедности.

Об "адаптивном" карантине. С 22 мая по 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.

Об открытии метро. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что метро в Киеве и других городах Украины может заработать с 25 мая.

О "инвестнянях". Законопроект о "инвестиционных нянях" готов, и на днях будет зарегистрирован в парламенте. В новой версии документа "инвестняни" будут предоставляться в случае инвестиции от 30 млн долл (ранее речь шла о 100 млн долл).

Об "Укрзализныце". По итогам января-марта 2020 года "Укрзализныця" получила убыток в размере 7 млрд грн - отрицательно на финансово-экономические показатели УЗ влияет вынужденная остановка деятельности в связи с карантином.

О Приватбанке. Приватбанк перечислит в госбюджет 24,5 миллиарда гривен в результате распределения чистой прибыли за 2019 год.

О МВФ. Минфин ожидает подписания новой программы с МВФ на сумму 5 млрд долларов и сроком на 18 месяцев и получения первого транша до конца мая.

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