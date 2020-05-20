Карантин: За 1 квартал "Укрзализныця" получила 7 милиардов убытков
По итогам марта-января 2020 года "Укрзализныця" получила убыток в размере 7 млрд грн - отрицательно на финансово-экономические показатели УЗ влияет вынужденная остановка деятельности в связи с карантином.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Кабмина.
По прогнозам компании, в связи с необходимостью погашения кредитов и процентов по ним (11 млрд грн и 3 млрд грн соответственно), дефицит средств на конец года может достичь 16 млрд грн.
В то же время из-за сокращения объемов производства в Украине, остановки работы отдельных предприятий-грузоотправителей и негативную конъюнктуру на международных рынках общий грузооборот в первом квартале уменьшился 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В связи с такой неблагоприятной ситуацией Министерство инфраструктуры предлагает снизить норматив отчисления прибыли компании в бюджет с 90% до 30%.
Напомним:
"Укрзализныця" в 2019 году получила 2,988 млрд грн чистой прибыли - это в 14,7 раз больше, чем в 2018 году (203,85 млн гривен).
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