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Президент о достижениях за год: платежки, курс, цены на бензин, зарплаты

Среда, 20 мая 2020, 12:58
 

Президент Владимир Зеленский прокомментировал успехи на посту президента за год.

Об этом он заявил отвечая на вопросы во время пресс-брифинга.

"Если вы сегодня берете платежку, она в целом уменьшена - это факт, кто бы вам что ни говорил о снижении цен на нефть и газ.

... Далее, курс доллара - 100 грн за долл нет.

... Если сейчас сядем на машину и проедемся по всем заправкам Украины - цена на бензин уменьшилась.

... Про цены на газ: у нас цена на газ упала раньше, чем снизились рыночные цены.

Сейчас правительству не хватает денег, чтобы еще поднять заработную плату, кстати средняя заработная плата, не у всех, но в среднем выросла. К сожалению мало, но выросла", - комментирует гарант.

Президент подчеркнул, что сейчас правительству нужно где-то миллиард долларов, чтобы помочь бедным людям.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский критически отреагировал на заявление ЮНИСЕФ, о 6 миллионах украинцев, которые могут оказаться за чертой бедности.

Экономическая правда

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Зеленский бензин зарплата курс комуслуги

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Экономическая правда
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