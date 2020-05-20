С 22 мая до 22 июня будет "адаптивный карантин" – Кабмин

С 22 мая по 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.

С 22 мая по 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин, в регионах могут быть разные ограничения из-за коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: заседание правительства

Детали: Члены Кабинета министров единогласно поддержали предложение министра здравоохранения Максима Степанова.

Новое постановление продолжит также действие постановления Кабмина от 11 марта (№211). Его доработают в течение среды 20 мая.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что "завтра это постановление нужно опубликовать".

Прямая речь Степанова: "Проектом предлагается установить с 22 мая по 22 июня 2020 года на территории Украины карантин с учетом эпидемической ситуации в регионах – так называемый адаптивный карантин, о котором мы говорили.

Что меняется? Мы вводим определенные признаки эпидемической ситуации в регионах. А именно: инцидентность – среднее количество случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 7 дней – должна составлять менее 12-ти человек на 100 тысяч населения; загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, должна составлять менее 50%; количество тестирований методом ПЦР и ИФА должно составлять более 12-ти на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней.

Ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС (комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций – ред.).

У нас вводится 5 этапов. Сейчас мы находимся на первом этапе, с 22 мая мы предлагаем ввести второй этап, каждый этап – это 10 дней".

Больше подробностей: Ориентировочные даты: с 22 мая – второй этап смягчений, с 1 июня – третий, с 10 июня – четвертый. Но для них должны выполняться критерии, соответствующие каждому этапу.

Комментарий Дениса Шмыгаля: "Правительство поддержало решение о смягчении карантина с 22 мая. В то же время мы продлеваем карантин до 22 июня и переходим к адаптивной модели.

Это позволит региональным комиссиям ТЭБ и ЧС усиливать противоэпидемические ограничения на местах в случае обнаружения вспышек заболевания. Или ослаблять их, если это не противоречит установленным ограничениям на общенациональном уровне, а эпидемическая ситуация соответствует трем определенным критериям.

Официальное постановление будет доработано и опубликовано завтра".