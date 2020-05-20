"Надо бороться за инвестиции": Зеленский снизил планку для получения "инвестняни"

Законопроект о "инвестиционных нянях" готов, и на днях будет зарегистрирован в парламенте. В новой версии документа "инвестняни" будут предоставляться в случае инвестиции от 30 млн долл (ранее речь шла о 100 млн долл).

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга с журналистами.

"Все инвестиционные законопроекты будут зарегистрированы и уверен будут проголосованы. Они полностью готовы.

Мы кое-что изменили в "инвестняни", сейчас из-за экономического кризиса за инвестиции надо бороться.

В мире экономический национализм. Каждый думает о своей стране...Раньше условие (для предоставления "инвестняни" - ЭП) было о 100 млн долларов и более, сейчас цифра будет ниже, чтобы это было рассчитано и на украинских инвесторов

..Инвестняня - это вип-менеджер, который будет приобщен к любому инвестору, который инвестирует 30 млн долл и больше", - сообщает президент.

Зеленский заявил, что ранее украинские инвесторы могли подумать, что "инвестняни" будут предоставляться только западным инвесторам, однако эта опция создавалась для всех инвесторов.

Также президент сообщил, что планируется улучшение по поводу налога на прибыль, для инвесторов, вкладывающих в приватизации от 10 млн долларов.

Экономическая правда