Новости 19 мая: "Укрпошта"-банк, легализация казино, метро без жетонов

О метро без жетонов. После восстановления работы столичного метрополитена пассажиры смогут пользоваться исключительно электронным билетом.

Об "Укрпоште"-банке. Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает расширение финансовых услуг "Укрпошты". Нацбанк выступил против принятия этого законопроекта. Гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский назвал недостоверными аргументы НБУ против законопроекта.

О легализации казино. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что Верховная Рада может принять законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине до конца мая.

О первых итогах программы "5-7-9%". За 100 дней реализации госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" 9 банков-партнеров выдали 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн.

О возобновлении авиарейсов. В правительстве по предложению МИД начали работу над открытием авиасообщения из Украины за рубеж.

Об обвале автомобильного рынка. Из-за пандемии коронавируса продажи автомобилей в Европе резко упали.

О долговом аукционе. Министерство финансов разместило номинированные в гривне ОВГЗ со сроком погашения 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев и 1 год, а также ОВГЗ в долларах со сроком погашения 7 месяцев. В целом Минфин привлек в бюджет 21,2 миллиарда гривен.

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Вадим Шульман о суде с Коломойским и роль Приватбанка в схеме отмывания средств

Украинский бизнесмен Вадим Шульман из окружения Игоря Коломойского обвиняет своего партнера в мошенничестве. ЦПК совместно с ЭП расспросили предпринимателя о его бизнесе, судах с Коломойским и схемах по отмыванию средств.