Законпроекты о финуслугах "Укрпочты": Смелянский назвал недостовирными аргументы НБУ

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский назвал недостоверными аргументы НБУ против законопроектов о расширении финуслуг "Укрпочты".

Об этом он написал в Facebook.

"Коротко о позиции Нацбанка - Украина на уровне Уганды и Габона по финансовым услугам, закрыты 30% банковских отделений, но мы против того, чтобы реально это исправить", - написал он.

Смелянский, комментируя аргумент НБУ о том, что будет рост доли госсектора, заявил, что конвертация наличных в безналичные расчеты "не увеличивает, а уменьшает долю госсектора".

На аргумент НБУ о том, что "Укрпочта" получит неконкурентные условия и будет конкурировать с Ощадбанком и Приватом, Смелянский ответил:

"Опять неправда. Мы будем выполнять все требования НБУ и даже будем членом Фонда гарантирования вкладов, в отличие от Ощадбанка (но здесь НБУ не видит проблем). Конкурировать тоже не будем - наша сеть в селе, откуда все эти уважаемые банки пошли.

А если НБУ не хочет конкуренции между госбанками - объедините их в один и получите больше 8 млрд гривен в год только экономии по расходам, не считая рефинансирования (но здесь НБУ снова смотрит в другую сторону)".

На аргумент о том, что это рискованно, гендиректор "Укрпочты" заявил, что Нацбанк инициировал закон, где "Укпошта" полностью "подпадает под регулирование НБУ по финмониторингу, что с законом о почтовом банке, что без. И мы точно знаем, что делаем" .

"Украина находится в ужасном состоянии в части доступа населения к банковским услугам: 37% населения не имеют банковских счетов (данные Global Partnership for Financial Inclusion), доля наличных расчетов в Украине, по данным НБУ - 56%;

Украина занимает 30 место по уровню финансовой грамотности населения среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Это недопустимо и стыдно для страны, которая пытается приблизиться к стандартам ЕС", - говорится в презентационных документах, обнародованных Смелянским.

Согласно данным, обнародованным Смелянским, банковские отделения присутствуют только в 6% населенных пунктов Украины, а банкоматы - только в 30% населенных пунктов.

Напомним:

Нацбанк выступает против принятия законопроектов №2788-д и №2788, которые предусматривают предоставление "Укрпочте" права предоставлять банковские услуги.

В Верховной Раде в январе зарегистрировали законопроект №2788, который позволит "Укрпочте" открывать и обслуживать почтовые счета, осуществлять валютообменные операции, выпускать платежные карты.

В повестке дня пленарного заседания ВР 19 мая есть проекты закона №2788, 2788-1 и 2788-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи.

Экономическая правда