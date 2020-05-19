Вадим Шульман о суде с Коломойским и роль Приватбанка в схеме отмывания средств

Украинский бизнесмен Вадим Шульман из окружения Игоря Коломойского обвиняет своего партнера в мошенничестве. ЭП расспросила предпринимателя о его бизнесе, судах с Коломойским и схемах по отмыванию средств.

Вадим Шульман – український бізнесмен з найближчого оточення олігарха Ігоря Коломойського. З 2003 року їх об'єднують інтереси у телекомунікаційному і металургійному бізнесах та мистецтві. Шульман звинувачує Коломойського у шахрайстві та відмиванні коштів. Такі ж звинувачення до олігарха висуває і державний Приватбанк, а судяться вони в одному суді, у США.

Рік тому Приватбанк звернувся з позовом до Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до Канцелярського суду штату Делавер. У позові описана схема відмивання коштів ексвласниками Приватбанку на сотні мільйонів доларів. З огляду на те, що коїться в українських судах, розгляд справи у США – чи не єдина надія для України на правомірне вирішення справи і стягнення збитків.

"Приватбанк вимагає відшкодування збитків у розмірі кількасот мільйонів доларів. Підставою позову до американського суду є низка схем, які мають ознаки шахрайства та які, як вважає Приватбанк, булиорганізовані паном Коломойським і паном Боголюбовим спільно з іншими відповідачами з метою заволодіння активами у США", ­­– повідомив тоді державний Приватбанк.

Паралельно з Приватбанком в тому ж суді з Коломойським судиться Шульман. Коломойський неохоче говорить про суперечку з партнером, а у 2018 році він навіть заявив, що Вадим Шульман вже програв усі суди. Це не відповідає дійсності, суди між Коломойським і Шульманом тривають.

Цими судами та заявою до ФБР, яку Шульман, за даними ЗМІ, написав на Коломойського у 2018 році, він створив олігарху серйозні проблеми. Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах і повернення Коломойського в Україну проблеми почалися і в самого Шульмана.

Коломойський прилетів в Україну у травні 2019 року, а вже у липні Нацполіція оголосила Шульмана в розшук. У базі МВС зазначено, що йому інкримінують відмивання грошей та іншого майна, одержаних злочинним шляхом.

У чому конкретно звинувачують Шульмана, прокуратура на запит преси повідомити відмовилася. Тож "Економічна правда" розпитала підприємця про його бізнес, суди з Коломойським, заяву до ФБР і схеми з відмивання коштів.

— Вы с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым с 2006 года являетесь бизнес-партнерами по заводу Warren Steel Holdings LLC в штате Огайо. Этот завод фигурирует в нескольких исках: вашем и государственного Приватбанка к Коломойскому и Боголюбову.

Вы обвиняете партнеров в мошенничестве. В чем суть конфликта? В чем ваши претензии к Коломойскому и Боголюбову по этому заводу?

— Вопрос касательно завода я поднял в 2012 году, когда Коломойский оповестил меня, что решил перезапустить производство и инвестировать в завод 90 млн долл от троих акционеров (меня, Коломойского и Боголюбова).

Мы владели этим заводом в равных долях, но в какой-то момент Коломойский назначил президентом Warren Steel Holdings свое доверенное лицо, Мордекая Корфа, и передал этот завод под его управление.

Оформление документов проводил Тимур Новиков – юрист Коломойского, который также выступает ответчиком в иске Приватбанка на Кипре. На мой запрос предоставить подтверждение этой инвестиции в размере 90 млн долл ни Коломойский, ни Новиков никаких документов не предоставили.

Я решил сначала назначить независимых советников, чтобы они оценили пакет моих акций в этом активе, но Корф отказал им доступе на территорию завода. После этого инцидента я назначил адвоката, чтобы он истребовал через Новикова и Корфа необходимую документацию по этому инвестированию.

В 2013 году мои советники сообщили, что Warren Steel Holdings имеет очень большую задолженность, а вместо инвестиции для завода была открыта кредитная линия от компании Коломойского (зарегистрирована на Белизе).

— Предоставил ли Коломойский в ходе судебного разбирательства доказательства этой инвестиции?

— Доказательств инвестирования 90 млн долл в Warren Steel Holdings LLC со стороны Коломойского не может быть. По информации, полученной мной в США, объявленная им инвестиция не была произведена. Были кредиты от его компаний, которые в итоге привели Warren Steel Holdings LLC к банкротству.

В свою очередь, мою долю так называемой инвестиции в 30 млн долл Коломойский, не посоветовавшись со мной, высчитал из моей денежной компенсации после продажи наших украинских активов "Евразу". В результате я еще должен был погасить эту задолженность перед его компанией.

— То есть после продажи украинских активов "Евразу" Коломойский должен был выплатить вам компенсацию, но не выплатил, а позже высчитал ее из инвестиции, которую якобы произвел в WSH?

— Верно. Коломойский взял на себя основную роль переговоров по продаже портфолио украинских активов компании "Евраз" (2007-2008 годы). После этого он должен был выплатить каждому партнеру в соответствии с долей их владения в этих активах. На это ушло несколько лет.

Суммы и акции он удерживал на своих счетах и решил выплачивать их частями. Именно с этой причитающейся мне доли наличными он и высчитал мои 30 млн долл под инвестицию в Warren Steel Holdings LLC. Не посоветовавшись со мной, а поставив меня перед фактом.

Остались недоплаченные суммы, которые он также не перевел, а те, которые перевел позже, потеряли свою стоимость. Адвокаты Боголюбова в суде в Англии подтвердили, что сумма моего иска была не менее 500 млн долл.

— По данным иска Приватбанка, Коломойский выводил деньги из банка на покупку активов в США, в том числе на покупку компании Optima Acquisitions LLC. Согласно вашему расследованию, эта фирма Коломойского согласилась предоставить очередной кредит для WSH в размере 25 млн долл. Вас как акционера завода оповестили об этом?

— Постфактум. В августе 2014 года директор компании на Виргинских островах, через которую Коломойский оформил структуру владения этим заводом, оповестил меня, что Warren Steel Holdings LLC будет предоставлен еще один кредит на 25 млн долл Коломойским и Боголюбовым, но уже в виде обеспечения самих активов компании. То есть они хотели размыть мою долю.

После разбирательств в суде на Британских Виргинских Островах (БВО) я начал готовиться к основному иску. Мои адвокаты подали в Соединенных Штатах дополнительные иски на раскрытие информации, связанной с деятельностью завода Warren Steel Holdings в Огайо.

Среди полученных документов были все банковские транзакции завода и компаний, которые выдавали ему кредиты. Речь идет о более десяти фирмах, зарегистрированных в штате Делавэр. Их директором был Мордекай Корф, и все эти американские компании имели банковские счета в Приватбанке (Кипр). Все эти кредиты предоставлялись тем же Приватбанком (Кипр).

— Объяснял ли Коломойский происхождение средств, которые он инвестировал в ваш совместный завод? Возникали ли у вас сомнения относительно происхождения этих средств?

— Коломойский никогда и никому не объяснял происхождение средств, под что и какие суммы в виде кредитов выдавались для Warren Steel Holdings. Это уже потом мне стало известно от моих адвокатов, какие компании участвовали в этих схемах, какие кредитные договора оформлялись без моего ведома.

Именно поэтому мне пришлось требовать раскрытия этой информации через суды в США. Была произведена сверка кредитов, какими компаниями они предоставлялись и через какие банки. Поток всех этих денежных средств берет свое начало из Приватбанка (Кипр).

"У меня ушли годы на то, чтобы собрать информацию"

— Удалось ли вам доказать в суде, что Коломойский и Боголюбов пытались лишить вас права собственности, доведя Warren Steel Holdings до банкротства? На каком этапе сейчас рассмотрение дела?

— У меня был лимитированный доступ к информации, мне много лет не выдавалась финансовая отчетность по этому заводу. У меня пошли годы на то, чтобы медленно получать и собирать эту информацию через суды в США.

Я начал готовить свой первый "основной" иск в Великобритании, который был намного обширнее и включал в себя несколько моих претензий к Коломойскому и Боголюбову. В нем же была претензия и по Warren Steel Holdings.

Боголюбов был резидентом Англии. Это давало мне право подать иск и отстоять вопрос юрисдикции. Этот иск был подан в мае 2017 года.

Коломойский знал, что я готовлю такой иск, и просил меня не предпринимать никаких действий против него в Лондоне. В это же время адвокаты Коломойского и Боголюбова начали параллельно вести работу по закрытию его резиденции в Англии и его оформления в Швейцарии.

Одним из таких методов был фиктивный развод с его женой, фиктивное оформление им договоров аренды в Женеве под квартиру дочери Коломойского. Боголюбов оспорил юрисдикцию, к этому моменту уехал в Швейцарию и больше в Великобритании не появлялся.

"Коломойский использует психологическое давление на судей"

— В каких юрисдикциях слушается дело по Warren Steel Holdings?

— Вопрос слушается в штате Делавэр. Коломойский использует методику психологического давления на судей и оппонентов, нанимая множество адвокатов. На некоторых слушаниях их могло насчитываться больше двадцати.

— В мае 2019 года государственный Приватбанк обратился с иском к Коломойскому и Боголюбову в Канцелярский суд штата Делавэр. Банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании 470 млн долл, которые выводились из Украины через оффшорные компании.

На эти деньги бизнесмены скупали в США недвижимость и бизнес-активы: сталелитейные и ферросплавные заводы.

Ответчиком по этому делу является и Warren Steel Holdings LLC. По данным Приватбанка, с "отмытых" денег по меньшей мере 4,5 млн долл поступили на счет указанного завода. Являетесь ли вы ответчиком в этом деле как совладелец предприятия? Что вам известно об этом деле?

— На счета завода Warren Steel Holdings LLC зашло более 100 млн долл, но исключительно в форме кредитов от компаний Коломойского. Все эти компании обслуживались и получали финансирование от Приватбанка (Кипр).

Я от имени завода в этом иске не участвую, но в моем иске в этом же суде к Коломойскому завод является одним из ответчиков, как и сам Приватбанк. Все документы, полученные в ходе судебных разбирательств, находятся у моих адвокатов и выступают основными доказательствами в моем деле.

"Коломойский и Боголюбов никогда не инвестировали свои деньги"

— Также ответчиками в вашем иске и в иске Приватбанка к Коломойскому являются заводы Felman Trading Inc. и Georgian American Alloys. Известно ли вам что-то о происхождении денег, на которые Коломойский покупал эти фирмы? Инвестировали ли они в Warren Steel Holdings LLC?

— Коломойский и Боголюбов никогда не инвестировали "свои" деньги в какой-либо бизнес или активы. Их американские активы финансировал Приватбанк (Кипр). Он выдавал кредиты и никогда не требовал их обратно. На эти средства американские компании покупали активы Коломойского в США.

По такой же схеме они заводили Warren Steel Holdings в долги: путем предоставления займов от компаний Коломойского Felman и Optima Group.

После этого в счет погашения задолженности по кредитным договорам Warren Steel Holdings поставлял продукцию на ферросплавные и металлургические заводы Коломойского в США по заниженным ценам.

Одним из кредиторов Warren Steel Holdings была компания Felman Trading, которая продавала продукцию по рыночной цене. Прибыль оседала на ее счетах и потом переводились на личные офшорные компании Коломойского.

— После возвращения в Украину Коломойский начал резко выигрывать судебные дела по национализации Приватбанка, что свидетельствует о серьезном влиянии бизнесмена и о лояльности правоохранительной и судебной систем к нему. Имеет ли Коломойский влияние в США?

— Я не видел того, что может указывать на влиятельность Коломойского в США. Наоборот – его репутация там очень негативная. Против него есть несколько исков, которые детально раскрывают его мошеннические схемы.

— О каких исках вы говорите? Речь об иске Приватбанка и о вашем иске или есть и другие иски против Коломойского, которые свидетельствуют об отмывании денег? Расскажите, пожалуйста, подробней.

— Против Коломойского, Боголюбова, Корфа, его партнеров и их компаний я веду судебные разбирательства в США – в Майами, Нью-Йорке, Делавэре, Огайо, Алабаме – с 2015 года. Любой адвокат, увидев элементы криминальной деятельности, должен уведомить об этом соответствующие органы.

Все иски в США, включая иск Приватбанка, свидетельствуют об отмывании денег Коломойским и его группой.

— Владеете ли вы вместе с Коломойским другими активами?

— У нас остался общий бизнес – компания PeopleNet. Также я с Коломойским на протяжении какого-то времени совместно покупал произведения искусства – картины. Владение этими картинами Коломойский оформлял через швейцарскую компанию своей сестры Ларисы Черток.

После начала наших разногласий Коломойский без моего согласия и уведомления выставил одну из этих картин на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке.

Мне пришлось решать этот вопрос через своих адвокатов и требовать снятия этой картины с продажи. Адвокаты Коломойского предоставили аукционному дому фальшивые документы их владения. На основании этого и по моим требованиям Sotheby's отказался проводить эту продажу.

— Какую картину Коломойский без вашего согласия выставил на аукцион? Где хранились эти произведения искусства?

— Картины хранились в Женевском фрипорте. Это была картина Ernst Ludwig Kirchner: Tanz Zwischen Den Frauen II. Коломойский пытался продать ее 14 ноября 2016 года на нью-йоркском аукционе импрессионистов и модернистов.

— На какую компанию Коломойский оформлял картины, которые вы совместно покупали?

— У Ларисы Черток есть зарегистрированная в Швейцарии компания CAD COOL. Точно не помню, через эту ли компанию тогда было оформлено владение картин, но когда я снимал эту картину с аукциона, адвокаты Коломойского предоставили сертификат под американскую Negotrading LLC.

— Остались ли у вас произведения искусства, которыми вы владеете совместно с Коломойским?

— У нас было три общие картины, две из них были выставлены в галерее Черток Artvera's (Женева).

— Имеет ли Коломойский отношение к этой галерее?

— Я не знаю, какое Коломойский имеет отношение к этой галереи, но Лариса Черток имеет большую коллекцию произведений искусства, и я уверен, что все это не могло покупаться за ее личные средства. Она удерживает много активов для Коломойского под своим именем или через свои компании.





— В 2019 году украинские и зарубежные СМИ опубликовали новость, что вы в 2018 году написали заявление на Коломойского в ФБР. В интервью украинским СМИ Коломойский обходит эту тему. Расскажите об этом заявлении. О каких преступлениях вы сообщили в заявлении?

— Я не могу подтвердить или отрицать факт того, что было сделано заявление в ФБР. Действительно, были проведены судебные допросы партнеров Коломойского в США и было предоставлено много файлов через суды.

Мои адвокаты анализировали в то время связь Приватбанка на Кипре и предоставление кредитов для их аффилированных лиц (компаний). Адвокаты неоднократно оповещали меня о том, что это была схема по отмыванию средств в виде предоставления кредитов для своих же компаний.

Коломойский имеет долю владения в этих американских компаниях через офшорные структуры и все они имели банковские счета в Приватбанке (Кипр).

— Адвокаты Коломойского подтвердили, что ФБР расследует дело в отношении него. Вы не можете подтвердить, поскольку у вас есть обязательства о неразглашении?

— Это правильно, все дела в США находятся под запретом на разглашение информации. На некоторые из них сами же адвокаты Коломойского через суд наложили запреты: изучать и обмениваться информацией в рамках этих дел могут только мои и его адвокаты.

Если мы нарушим условия этих судебных решений о неразглашении, я могу потерять доступ на использование полученных мною файлов в моих исках против Коломойского.

— По нашей информации, в заявлении говорилось об отмывании средств. Действительно ли это так? Речь идет об отмывании средств, которые выводились из украинского Приватбанка?

— Я не могу подтвердить или отрицать факт того, что это было отмывание средств. Вся информация тщательно рассматривалась и изучалась моими адвокатами, и мне докладывали, что были установлены факты таких действий.

— В июле 2019 года Национальная полиция Украины объявила вас в розыск. Об этом свидетельствуют данные в базе Министерства внутренних дел. Согласно сообщению полиции, вас подозревают в отмывании денег и иного имущества, полученных преступным путем.

Однако Генпрокуратура отказалась сообщить, в чем вас подозревают и почему объявили в розыск. Расскажите об этом уголовном деле.

— По просьбе бывшего генерального прокурора Юрия Луценко в начале 2019 года прокурор Константин Кулик получил инструкции найти способ включить меня в какое-то открытое уголовное дело и начать преследование.

Кулик говорил, что изначально не знал, под какими обвинениями это можно сделать, после чего уехал на встречу в Израиль с Коломойским. Ему предоставили информацию о получении мной денег от продажи активов "Евраза", в том числе детали моих банковских счетов и суммы. Их ему предоставил Коломойский, так как он лично производил эти оплаты.

Первый раз, когда я узнал, что уже готовятся какие-то обвинения, это был запрос о международной правовой помощи от Генеральной прокуратуры к прокурору княжества Лихтенштейн в феврале 2019 года.

В этом запросе было предъявлено, что Коломойский получил кредит от Приватбанка (Украина) для Никопольского ферросплавного завода, но перевел их на личный счет в Приватбанк (Кипр). С этого банковского счета он произвел оплату, причитающуюся мне по публичной сделке по "Евразу". После этого больше никаких дополнительных запросов в эту юрисдикцию не поступало.

— То есть Приватбанк выдал кредит для Никопольского ферросплавного завода, совладельцем которого является Коломойский. После этого Коломойский перевел эти средства на ваш счет, погасив перед вами долг по сделке с "Евразом"? Какую информацию через запрос хотела получить Генпрокуратура? В чем заключалась претензия к вам?

— Это было письмо от прокурора княжества Лихтенштейн, в котором была предоставлена эта информация. Именно так было изложено: полученный кредит для никопольского завода Коломойский перенаправил на свой личный счет в Приватбанк (Кипр). Запрос был на подтверждение этой оплаты, и действительно ли это было заплачено с его личного счета.

Также просили подтвердить цель оплаты. Мой банк подтвердил, что это была оплата по сделке по "Евразу". Дополнительных вопросов не последовало.

— В чем вас подозревают?

— В июле 2019 года из украинских СМИ я узнал, что меня объявили в розыск и обвиняют в отмывании денег. Детали дела мне не были предоставлены и повестка на допросы мне не вручалась. Я открыто в судах Великобритании и Соединенных Штатов указываю мое местонахождение и мой личный адрес.

Чтобы узнать, в чем именно меня обвиняют, я сразу же нанял адвоката в Украине для получения материалов дела по этому расследованию.

Печерский суд отклонял все мои заявления без права обжалования. Были предоставлены некоторые документы. Было указано, что меня после шести лет присоединили к известному делу Януковича (номер 12013220540000400).

В июле 2019 года Кулик вывел обвинения против меня в новое дело, но уже по другим обвинениям. Он разослал международные запросы о правовой помощи в Швейцарию и Монако с просьбой блокирования всех моих банковских счетов (были указаны номера только тех счетов, которые имелись у Коломойского).

В этих обвинениях без предоставления доказательств я был включен в преступную группировку Курченко и Януковича. Речь шла об их газовых сделках с "Укрнафтой" и "Укргазвыдобуванням", использовании мной без ведома Коломойского его личных банковских счетов и счетов его компаний с целью отмывания около 100 млн долл по этим сделкам для этой группировки.

— То есть вас обвиняют в том, что вы без ведома Коломойского использовали его личные счета? Есть ли доказательства такого использования? Удалось ли вашим адвокатам ознакомиться с материалами дела и узнать, в чем конкретно вас обвиняют?

— Да, именно эти обвинения были прописаны Куликом в запросах по международной правовой помощи. Я искренне удивляюсь таким обвинениям.

Никто не мог бы иметь доступ к счетам Коломойского. Я бы ничего не брал из того, что мне не принадлежит. Я не знаком с Курченко или Януковичем и никогда не имел никакого отношения к отрасли газа и нефти. С "Укрнафтой" и другими указанными в обвинении компаниями я никогда не сотрудничал.

Моим адвокатам не были предоставлены никакие доказательства по предъявленным обвинениям, и нет доказательств, как именно был установлен сам факт "грязных" денег, в отмывании которых меня обвиняют.

— Уголовное производство в отношении вас открыли на основе производства от 2013 года (42016000000003389), досудебное расследование которого осуществляет НАБУ. Какой ваш статус в этом расследовании? По чьей инициативе начато расследование?

— В уголовном расследовании согласно КПК Украины статус "подозреваемый" приобретается путем вручения повестки. Этого за год так и не произошло.

Также отсутствуют доказательства по отмыванию денег. Сам Коломойский, который получал какие-либо средства от "Укрнафты", "Укргазовыдобування" или Приватбанка, в этом деле не участвует. Я лично не осведомлен, от кого именно он получал деньги на свои счета.

Все денежные транзакции, указанные в этом обвинении, я получал по условиям закрытия сделки по "Евразу". Это публичная английская компания, и условия этой сделки официально были объявлены.

Более того, у меня остались к Коломойскому претензии по этим выплатам и все они детально раскрыты в судебных исках в Лондоне и штате Делавэр. Именно поэтому Коломойский обратился к Константину Кулику, чтобы заблокировать работу моих адвокатов по продолжению этих судебных дел.

Используя механизм международной помощи, Генпрокуратура оповестила все страны, что я обвиняюсь в отмывании денег и имел связь с криминальной группировкой Курченко и Януковича. Эти лица находятся под санкциями и это было целью Коломойского: заблокировать мои банковские счета.

— Сообщение о подозрении от 25 февраля 2019 года составил Кулик. В июле 2019 года суд удовлетворил его ходатайство о наложении ареста на ваши счета в швейцарском банке. То есть сейчас ваши счета заморожены? Видите ли вы в этом личную месть Коломойского?

— Счета временно заблокированы, но такие прокуроры как Константин Кулик и Назар Холодницкий, а именно под их подписью предоставлялись документы в официальные органы США, Швейцарии, Израиля и Монако, уже приобрели репутацию коррумпированных личных прокуроров Коломойского.

Я и мои адвокаты делаем все возможное, чтобы раскрыть настоящую суть этого заказного преследования.