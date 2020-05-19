Законпроекты о расширении финуслуг "Укрпочты": НБУ выступает против

Нацбанк выступает против принятия законопроектов №2788-д и №2788, которые предусматривают предоставление "Укрпочте" права предоставлять банковские услуги.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Это нелогично. Роль государства в банковском секторе должна уменьшаться, а не расти. Уменьшение роли государства будет способствовать конкуренции, и соответственно - повышению качества финансовых услуг. Сегодня доля государства - 55%. Мы совместно с правительством планируем ее уменьшить до 25% до 2025 года благодаря частичной приватизации госбанков.

Расширение статуса "Укрпочты" - это шаг к увеличению монополии государства в финсекторе, а не шаг к конкуренции", - заявили в Нацбанке.

Также в НБУ считают, что это неконкурентно.

"Укрпочта" окажется в привилегированном положении, если сравнить с теми же банками.

Почтовый оператор получит все преимущества и возможности ведения банковской деятельности, но не будет нести никакой ответственности. Почтовому оператору не нужно получать банковскую лицензию, не нужно выполнять нормативы и требования к работе со средствами населения. НБУ сможет устанавливать для "Укрпочты" только порядок открытия и ведения счетов. То есть НБУ не будет регулировать банковскую деятельность "Укрпочты", - добавили в регуляторе.

"К тому же "Укрпочта" сразится с другими госбанками - Ощадбанком и Приватбанком. Мы за конкуренцию, но не госбанков между собой за одних и тех же клиентов.

Борьба на одном "клочке земли" приведет к уменьшению доходности всех. Победителей не будет, все будут в проигрыше. В итоге потеряет госбюджет, включая дополнительные затраты "Укрпочты", - добавили в НБУ.

Также в Нацбанке считают, что это рискованно.

"Укрпочта" не понимает реальной стоимости ведения банковского бизнеса. Банки расходуются на построение систем финансового мониторинга, контроль рисков, управление чужими средствами, комплаенс, безопасность данных и отделений. К тому же "Укрпочта" имеет более низкую экспертизу в финмониторинга, чем банки. Поэтому возникает повышенный риск отмывания средств", - говорится в заявлении.

Нацбанк призвал Кабмин и Верховную Раду отклонить указанные законопроекты.

В то же время НБУ предложил несколько альтернатив.

В частности, в Нацбанке заявили, что "Укрпочта" может оказывать в сельской местности агентские услуги от имени банков.

"В "Укрпочты" широкая сеть, поэтому это было бы целесообразно для повышения финансовой инклюзии", - пояснили в НБУ.

"Укрпочта" может работать в рамках нового платежного законодательства. Новая редакция закона "О платежных услугах" позволит почтовому оператору вести счета клиентов и обеспечивать расчеты, а также выпускать собственные платежные карточки без участия банка.

Этот вариант - оптимальный. Ведь "Укрпочта" имеет лицензию на оказание платежных услуг, которая может быть легко расширена в рамках действующего законодательства", - добавили в регуляторе.

Напомним:

В Верховной Раде в январе зарегистрировали законопроект №2788, который позволит "Укрпочте" открывать и обслуживать почтовые счета, осуществлять валютообменные операции, выпускать платежные карты.

В повестке дня пленарного заседания ВР 19 мая есть проекты закона №2788, 2788-1 и 2788-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи.

Экономическая правда