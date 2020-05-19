Рынок ОВГЗ: Минфин привлек в бюджет 21,2 миллиарда и снизил ставку доходности

19 мая на аукционах ОВГЗ Министерство финансов успешно разместило номинированные в гривне ОВГЗ со сроком погашения 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев и 1 год, а также ОВГЗ в долларах со сроком погашения 7 месяцев. В общем Минфин привлек в бюджет 21,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов, который составил более 28 млрд гривен в эквиваленте, средневзвешенная ставка по 3-месячным инструментами снижена на 76 б.п. до 10,5%, по 6-месячным - на 50 б.п. в 10,78%.

Также восстанавливается спрос на инструменты с более длинным сроком до погашения.

Инвесторы приобрели 9- месячные и 12-месячные ОВГЗ по средневзвешенным ставкам 11% и 10,97% соответственно.Минфин также разместил 7-месячные ОВГЗ номинированные в долларах США по средневзвешенной ставке 3,39% на сумму 369 млн долл.

Экономическая правда