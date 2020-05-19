Рада поддержала расширение финансовых услуг "Укрпочты"

Верховная Рада приняла за основу законопроект 2788-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи", который предусматривает расширение финансовых услуг "Укрпочты".

За такое решение проголосовали 232 депутата.

"За" проголосовали 197 нардепов от фракции "Слуга народа", 1 - от "ОПЗЖ", 1 - от "Батькивщины", 13 - от группы "За будущее", 16 - от фракции "Голос", 1 - от группы "Доверие "и 3 внефракционных.

Сообщается, что граждане получат базовые финансовые услуги - смогут открывать депозиты, чтобы хранить деньги, оплачивать карточкой коммунальные и другие услуги, получать пенсию, соцпомощь, зарплату, торговую выручку, а также смогут присоединиться к рынку онлайн-торговли.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается о недостаточной зоне покрытия банков Украины, только 6% территории страны покрыто зоной обслуживания банков.

По словам гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского, благодаря принятию проекту закона 100% украинцев смогут открывать счета.

Также, по его словам, снизятся расходы бюджета на 2 млрд грн в год.

Как и в прошлой редакции законопроекта, Укрпочта не будут кредитовать физических лиц и субъектов хозяйствования за счет собственных средств.

Укрпочта также становится участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Напомним:

Нацбанк выступает против принятия законопроектов №2788-д и №2788, которые предусматривают предоставление "Укрпочте" права предоставлять банковские услуги.

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский назвал недостоверными аргументы НБУ против законопроектов о расширении финуслуг "Укрпочты".

В Верховной Раде в январе зарегистрировали законопроект №2788, который позволит "Укрпочте" открывать и обслуживать почтовые счета, осуществлять валютообменные операции, выпускать платежные карты.

Экономическая правда