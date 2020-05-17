Глава ОПЕК: Худшее уже позади

В ОПЕК заявили, что худшее в нефтяной сфере уже позади и организация с оптимизмом смотрит на второе полугодие 2020 года.

Об этом в интервью изданию Bloomberg заявил глава ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

"В ОПЕК мы сохраняем осторожный оптимизм относительно того, что худшее уже позади. То, что мы видели в апреле, было экстраординарным, но члены группы (ОПЕК - ЭП) приняли вызов", - отметил Баркиндо.

По его словам, ОПЕК планирует провести встречу в июне, где рассмотрят состояние мировой экономики и восстановления спроса на нефть. А также изучит варианты сокращения ее добычи.

Также он сообщил, что члены ОПЕК быстро внедряют необходимые сокращения.

Благодаря добровольному сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, США и других странах, общий объем мировых поставок в июне сократится на 17,2 млн баррелей в сутки.

Напоминаем:

Министерство энергетики Саудовской Аравии приказало госкомпании Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне еще на 1 миллион баррелей, в сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+.

12 апреля страны ОПЕК + договорились о крупнейшем в истории сокращение добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая - июня. Соглашение вступило в силу 1 мая.

Ранее страны-члены APPO (Африканская организация производителей нефти - ЭП), которые не принимали участия в соглашении ОПЕК +, также обязались внести свой вклад в глобальные усилия и скорректировать свою суточною добычу.

10 апреля, стало известно, что большинство стран ОПЕК и Россия достигли принципиальных договоренностей об условиях сокращения добычи нефти, а именно сократить в мае-июне 2020 году добычу на 10 млн баррелей в сутки.

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