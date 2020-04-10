Нефтяной кризис: страны ОПЕК + договорились сократить добычу нефти, но не все

Большинство стран ОПЕК и Россия достигли принципиальных договоренностей об условиях сокращения добычи нефти, в мае-июне 2020 года добычу сократят на 10 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентств, на переговорах, которые продолжались больше 10 часов, стороны договорились о том, что в мае-июне 2020 года добыча будет сокращена на 10 млн баррелей в сутки, с июля по декабрь - на 8 млн баррелей в сутки, с января 2021 по апрель 2022 года - на 6 млн баррелей в сутки.

Впоследствии Reuters сообщило, что ОПЕК + предварительно подтвердил договоренность о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года.

Однако позже Bloomberg написал, что все договоренности будут действовать при условии согласия Мексики - министр энергетики страны не согласилась с такими условиями и покинула видеоконференцию, которая длилась 11 часов.

"По словам одного из делегатов, группа ОПЕК + не будет сокращать добычу без участия Мексики и не собирается снова встречаться в пятницу, зато сосредоточивается на переговорах на собрании G-20, запланированных на 10 апреля. Именно на этих переговорах планируют договориться с Мексикой", - пишет агентство.

Планируется, что на этой встрече создадут специальный комитет по мониторингу мероприятий по стабилизации нефтяных рынков.

Саудовская Аравия и Россия готовы снизить объем добычи примерно до 8,5 млн баррелей в сутки, на 23% от уровня в 11 млн, остальные страны - на 23% от своих базовых уровней (добыча на октябрь 2018 годв).

Напомним:

Встреча альянса крупнейших мировых нефтепроизводителей ОПЕК+, которая планировалась на 6 апреля, была перенесена на 9 апреля.

Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти.

Действующая сделка перестала действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и "не ОПЕК" будут сняты.

Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения.

Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.

Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ.

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Экономическая правда