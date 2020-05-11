Саудовская Аравия снизит добычу нефти еще на 1 миллион баррелей

Министерство энергетики Саудовской Аравии приказало госкомпании Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне еще на 1 миллион баррелей, в сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на госагентство SPA.

Таким образом, по сравнению с апрелем снижение добычи Саудовской Аравией составит 4,8 млн б/с, в абсолютном выражении страна будет добывать в июне 7,492 млн б/с.

Кроме того, Saudi Aramco поручено изыскать возможности по снижению нефтедобычи в мае ниже уровня 8,492 млн б/с по договоренности с клиентами.

Представитель министерства энергетики подчеркнул, что цель королевства - посредством дополнительных сокращений стимулировать другие страны-производители выполнять обязательства и обеспечить дополнительные сокращения для стабилизации мирового нефтяного рынка.

Напоминаем:

Цены на нефть усилили рост на сигналах сокращения добычи вне ОПЕК+,5 мая стоимость Brent поднялась выше 30 долларов за баррель впервые с 15 апреля, WTI дорожает пятую сессию подряд.

12 апреля Страны ОПЕК+ договорилась о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

раньше страны-члены APPO, которые не принимали участия в соглашении ОПЕК+, также обязались внести свой вклад в глобальные усилия и скорректировать свою суточную добычу.

Ранее, 10 апреля, стало известно, что большинство стран ОПЕК и Россия достигли принципиальных договоренностей об условиях сокращения добычи нефти, сократить в мае-июне 2020 году добыча на 10 млн баррелей в сутки.

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