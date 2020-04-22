Цены на нефть обвалились и даже были отрицательными: что это меняет для потребителей

Рынок нефти продолжает хаотические конвульсии, цены на сырье рекордно упали, а стоимость нефти с поставкой в мае вообще оказалась "минусовой". Что это значит? Когда подешевеет бензин? Может ли эта ситуация негативно повлиять на Украину?(укр)

Те, що відбувається на нафтовому ринку з початку року, наглядно демонструє глибину кризи, в яку впевнено сповзає світова економіка.



Профільні аналітики ще до угоди ОПЕК+ радили готуватися до тривалого періоду низьких цін на нафту. Схоже, що вони мали рацію.



Як це вплине на Україну та до чого в нових реаліях слід готуватися українським автомобілістам?

Що сталося? Травневий ф'ючерсний контракт на американську нафту марки WTI, термін дії якого мав закінчитися ввечері 21 квітня, 20 квітня впав до "нуля" доларів, а потім обрушився до "мінус" 37 доларів за барель. Ціна американської WTI (Western Texas Intermidiate) використовується як індекс для торгових нафтових угод в США (як нафта марки Brent — у Європі та Urals — при поставках з Росії). Таке сталося вперше з 1983 року — з часу, коли нафтові ф'ючерси почали торгуватися на біржі.

Як довго ціни можуть залишатися від'ємними? Варто розуміти, що в "мінус" пішли котирування травневих фьючерсів, які мали закритися наступного дня – 21 квітня.



Разом з тим, червневі контракти на WTI, термін дії яких тільки почався, також падали в ціні на 20% але при цьому не опускалися нижче 15 доларів за барель.



Вартість бареля червневої нафти Brent 21 квітня перебувала в діапазоні 18-25 доларів за барель. По суті, це і є реальна вартість нафти станом на сьогодні.

Це ж все одно рекордне падіння, як це вплине на Україну? В середньостроковій перспективі менша вартість нафти повинна перетворитися в меншу ціну на нафтопродукти на українських АЗС.



Але варто розуміти, що навіть якщо нафта стане безкоштовною, ціни на бензин або дизельне пальне все-одно не зможуть опуститися нижче певного рівня.

Тобто чекати, що мережі АЗС будуть самі доплачувати водіям не варто? Справа в тому, що нафта в структурі ціни на нафтопродукти займає трохи менше третини. Більше за все припадає на податки – близько 40% у вартості одного літра палива йде до бюджету у вигляді акцизу та ПДВ.



Ще близько 15% йде на послуги нафтопереробного заводу і транспортування до станції, решта 15% – витрати і прибуток АЗС. До витрат відносяться заробітна плата співробітників, плата за електроенергію, повернення кредитів тощо.

Так ціни будуть знижуватися чи ні? Ціни на нафтопродукти знижуватися будуть, але не так швидко, як нафта.



Генеральний директор "Prime Group" Дмитро Льоушкін вважає, що влітку вартість бензину і дизелю на українських заправках може опуститися навіть до 12-16 гривень за літр, а вартість зрідженого гасу – до 4,5-7 гривень за літр. Але це за умови, що вартість нафти і курс долара залишиться на поточному рівні.



При цьому не під запис трейдери кажуть, що не дивлячись на потенціал до зниження, ціни на бензини та ДП навряд чи опустяться нижче 20 гривень за літр.



Причина – за час карантину реалізація на АЗС впала на 30-40%, що суттєво вдарило по прибутках мереж, але при цьому витрати залишилися на попередньому рівні.

Але ж ціни на нафту падали і раніше, це якось позначилося на нафтопродуктах? Певне зниження вже відбулося, але воно є доволі повільним: якщо в крупному опті ціни впали в середньому на 30%, то в роздробі – лише на 10%.



За даними "Консалтингової групи А-95", за минулий тиждень середня ціна палива на АЗС зменшилася на 60 копійок за літр.



Так, 16 квітня вранці на 50 копійок за літр знизили ціни компанії ОККО і WOG, на що в другій половині дня мережу групи "Приват" відповіла зниженням на 1 копійок за літр. До цього ціни на бензин і ДТ агресивно знижували компанії, що працюють в економ-сегменті.