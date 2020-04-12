Африканские нефтепроизводители присоединились к соглашению о сокращении добычи нефти

Члены Африканской организации производителей нефти (APPO) обязались присоединиться к соглашению стран ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи нефти.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Страны-члены APPO, не участвовавшие в сделке ОПЕК+, также обязались внести свой вклад в глобальные усилия по стабилизации рынка нефти и скорректировать свою суточную добычу", - говорится в сообщении ОПЕК.

Напоминаем:

Большинство стран ОПЕК и Россия достигли принципиальных договоренностей об условиях сокращения добычи нефти, в мае-июне 2020 года добычу сократят на 10 млн баррелей в сутки.

Позже Bloomberg написал, что все договоренности будут действовать при условии согласия Мексики - министр энергетики страны не согласилась с такими условиями и покинула видеоконференцию, которая длилась 11 часов.

Согласие Мексики было позже получено благодаря посредничеству президента США Дональда Трампа. По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, Мексика согласилась сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Она отказалась сокращать объемы на 400 тысяч баррелей, сославшись на то, что она только недавно с большим трудом нарастила производство нефти.

Соединенные Штаты помогут Мексике сократить добычу нефти, взяв на себя часть ее обязательств - 250-300 тыс. б/с, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

Saudi Aramco отложила публикацию цен на свою нефть в мае с субботы на воскресенье, поскольку переговоры по соглашению ОПЕК+ пока не завершены, пишет агентство Bloomberg.

Встреча альянса крупнейших мировых нефтепроизводителей ОПЕК+, которая планировалась на 6 апреля, была перенесена на 9 апреля.

Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти.