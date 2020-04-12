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Нефтяные гиганты договорились: ОПЕК+ планирует крупнейшее в истории сокращение добычи нефти

Воскресенье, 12 апреля 2020, 22:15

Страны ОПЕК+ договорилась о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Как сообщает агентство, ОПЕК+, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились в воскресенье сократить добычу на рекордную сумму, составляющую около 10% мирового предложения, для поддержания цен на нефть в условиях пандемии коронавируса.

Группа, известная как ОПЕК+, согласилась сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня после компромисса с Мексикой, сообщили два источника издания в ОПЕК+.

Позже Министерство энергетики Казахстана подтвердило изданию информацию о том, что группа стран ОПЕК + согласилась сократить мировую добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в течение двух месяцев, начиная с 1 мая.

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нефть ОПЕК Россия Мексика Саудовская Аравия

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