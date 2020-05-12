На Ровенской АЭС отключили от сети энергоблок

Энергоблок №4 Ровенской АЭС 12 мая отключили от энергосети и вывели в "горячий резерв", реакторная установка энергоблока разгружена до минимального контролируемого уровня мощности.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"12 мая 2020 в 01:38 энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС отключен от энергосети. В связи с балансовой ограничением НАЭК "Энергоатом" блок №4 РАЭС переведен в "горячий резерв", реакторная установка энергоблока разгружена до минимального контролируемого уровня мощности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки на Ровенской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2217 МВт. Действует балансовое ограничение.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - добавили в "Энергоатоме".

Напомним:

Мощность генерации атомных электростанций по состоянию на 10 мая упала до 7,41 тыс МВт, что составляет 53% от общей установленной мощности АЭС.

Группа народных депутатов обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и, соответственно, пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что сокращение работы атомных блоков связано с ремонтными работами, которые являются плановыми и происходят каждый год.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец инициирует остановку трёх блоков АЭС, мощностью 3000 МВт и уменьшении производства ещё на 5 блоках.

Ранее Служба безопасности сообщала об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизацию Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенства ценообразования.

Кабмин на внеочередном заседании 16 апреля уволил с должности и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина и назначил на эту должность Ольгу Буславец.