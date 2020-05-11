Рекордно низкие показатели: украинские АЭС сократили выработку энергии

Мощность генерации атомных электростанций по состоянию на 10 мая упала до 7,41 тыс МВт, что составляет 53% от общей установленной мощности АЭС.

Об этом свидетельствуют данные ГП "Укрэнерго", передают Наши Гроши.

"В последние пять лет это самая низкая мощность АЭС на каждое второе воскресенье мая на максимуме электропотребления", - пишет издание.

Падение мощностей АЭС происходит на фоне общего падения электропотребления в Украине из-за сокращения производства и пандемии COVID-19.

По состоянию на понедельник 11 мая 2020 мощность генераций АЭС составляет 7,25 тыс МВт.

Напомним:

Группа народных депутатов обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и, соответственно, пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что сокращение работы атомных блоков связано с ремонтными работами, которые являются плановыми и происходят каждый год.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец инициирует остановку трёх блоков АЭС, мощностью 3000 МВт и уменьшении производства ещё на 5 блоках.

Ранее Служба безопасности сообщала об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизацию Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенства ценообразования.

Кабмин на внеочередном заседании 16 апреля уволил с должности и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина и назначил на эту должность Ольгу Буславец.