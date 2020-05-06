97 нардепов обратились к премьеру с просьбой предотвратить снижение доли электроэнергии АЭС

Группа народных депутатов обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и, соответственно, пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны.

Соответствующим текстом обращения, располагает агентство "Интерфакс-Украина",

Среди прочих документ подписали: председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, глава парламентского энергетического комитета Андрей Герус, его заместитель Олег Семинский, член энергокомитета Андрей Жупанин, Александр Дубинский, Жан Беленюк (все – депутаты партии "Слуга народа"). В целом обращение подписали 97 народных депутатов.

В своем письме к главе правительства они отмечают, что рынок э/э оперативно реагирует на изменение структуры энергетического баланса, в частности рост доли ТЭС на фоне ограничений АЭС.

"Средневзвешенная цена э/э, которая была реализована на рынке "на сутки вперед" (в мае, но период не уточняется – ИФ), выросла на 13% по сравнению с апрелем 2020 года, что увеличило финансовую нагрузку на внутреннего производителя, предприятия жилищно-коммунальной сферы и государственный сектор экономики", – отмечено в сообщении.

В связи со снижением доли атомной э/э в структуре генерации рост конечной стоимости ресурса продолжится и в дальнейшем, считают депутаты. Кроме того, по их мнению, ограничения АЭС будут способствовать росту риска веерных отключений.

Экс-нардеп и член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в своем Telegram-канале отмечает, что обращение по АЭС объединило полярные группы монобольшинства.

Также Лешенко отмечает, что это может свидетельствовать о росте напряжения между Радой и правительством.

"Наши инсайдеры говорят, что такой перекос в пользу Ахметова вызывает среди депутатов нарастающий негатив по отношению к правительству", - пишет Лещенко.

Напомним:

Как сообщалось, 21 апреля Запорожская АЭС отключила второй блок от энергосистемы и вывела его в резерв в связи с балансовыми ограничениями. Позже стало известно, что "Энергоатом" после пересмотра прогнозного баланса энергосистемы направил "Укрэнерго" доработанный оперативный график эксплуатации блоков АЭС в 2020 году, согласно которому компания готовится к выводу в резерв с 10 мая энергоблока №6 Запорожской АЭС и энергоблока №3 Ривненской АЭС.

Кроме того, также предусматривается работа на сниженной мощности: блоков №3,4,6 ЗАЭС в декабре, блока №1 Южно-Украинской АЭС – с апреля до августа, блоки №2 и №3 этой станции – с августа до октября и с апреля до декабря соответственно. В свою очередь, блок №1 Ривненской станции будет работать на сниженной мощности с апреля по май и с июля по октябрь, энергоблок №2 РАЭС – с апреля до июня и с июля до октября.

Первый блок Хмельницкой АЭС будет работать на сниженной мощности с мая до августа.

И.о министра энергетики Ольга Буславець в связи с профицитом базовой генерации поручила уменьшить закупки ядерного топлива для АЭС и проработать проект по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта.

Ранее Служба безопасности сообщала об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

Кабмин на внеочередном заседании 16 апреля уволил с должности и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина и назначил на эту должность Ольгу Буславец.

Верховная Рада 30 марта должна была рассматривать назначение Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, однако президент попросил исключить этот вопрос из повестки дня.

Как сообщали Наші Гроші, бывшая гендиректор Директората энергетических рынков Министерства энергетики и окружающей среды Ольга Буславец в октябре 2019 года была одним из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО "ДТЭК Востокэнерго" цену на газ ниже цены продажи "Нафтогазом" населению и другим защищенным потребителям на 46%-69%.

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