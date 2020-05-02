И.о. министра Буславец прокомментировала сокращение работы АЭС

И.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что сокращение работы атомных блоков связано с ремонтными работами, которые являются плановыми и происходят каждый год.

Об этом она сообщила в эфире программы "Подробности".

"В Украине всего работают 15 атомных блоков. Зимой осуществляются ремонты 4-5 блоков. Летом, когда уменьшается потребление, еще дополнительно ремонтируются несколько блоков атомных станций.

Это нормальная практика, когда в этот период работают 8-10 блоков, ведь их надо обслуживать для безопасной работы. Сейчас состоятся ремонты, которые, в том числе, откладывались последние годы. Само предприятие "Энергоатом" поддерживает соответствующую ситуацию", - подчеркнула Буславец.

И.о. министра также отметила, что "зеленый тариф" дорогой, и экономика не может платить такую ​​цену.

"В ближайшее время под председательством ремьер-министра мы обязательно соберем инвесторов и будем готовы заключить меморандум, который затем ляжет в основу законопроекта, который будет уменьшать зеленый тариф.

Мы также планируем перейти на аукционную модель работы в этой сфере, что позволит снизить цену чистой энергии", - отметила она.

По ее словам, министерство разработало энергетический баланс, который учитывает и уменьшение потребления, и включает возможности для работы всей генерации.

Напоминаем:

И.о. министра энергетики Ольга Буславец инициирует остановку трёх блоков АЭС, мощностью 3000 МВт и уменьшении производства ещё на 5 блоках.

Ранее Служба безопасности сообщала об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

Кабмин на внеочередном заседании 16 апреля уволил с должности и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина и назначил на эту должность Ольгу Буславец.

Верховная Рада 30 марта должна была рассматривать назначение Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, однако президент попросил исключить этот вопрос из повестки дня.

Как сообщали Наші Гроші, бывшая гендиректор Директората энергетических рынков Министерства энергетики и окружающей среды Ольга Буславец в октябре 2019 года была одним из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО "ДТЭК Востокэнерго" цену на газ ниже цены продажи "Нафтогазом" населению и другим защищенным потребителям на 46%-69%.

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