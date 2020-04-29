Министр Буславец хочет остановить блоки АЭС в пользу "зеленой" энергетики Ахметова — экснардеп

И.о. министра энергетики Ольга Буславец инициирует остановку трёх блоков АЭС, мощностью 3000 МВт и уменьшении производства ещё на 5 блоках.



Об этом сообщает экс-нардеп и член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

По его словам, остановка атомных блоков приведёт к тому, что не надо будет останавливать работающие на дорогом "зелёном" тарифе солнечные станции олигарха Рината Ахметова, также дополнительную долю рынка получат угольные станции олигарха.

"Государству такие решения стоят миллиардных убытков, а Энергоатом станет фактически банкротом. Но, чтобы спасти государственный Энергоатом, депутаты могут проголосовать специальный закон, которым выделят 10 млрд грн помощи Энергоатому в виде облигаций внутреннего госдолга (ОВГЗ).

Схема двухходовая: Энергоатом спасает ДТЕК, а государство уже спасает Энергоатом. Таким образом ДТЕК Ахметова получает помощь от государствам, но избегает судьбы Приватбанка, то есть национализации", - пишет Лещенко.

Telegram Лещенко

Сообщается, что остановка двух атомных блоков запланирована на 10 мая.

Лещенко пишет, что после таких инициатив и.о. министра энергетики Буславец практически утратила шансы быть утверждённой в парламенте. Также против такой масштабной остановки АЭС выступает глава энергетического комитета парламента Андрей Герус.

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Напомним:

Ранее Служба безопасности сообщала об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

Кабмин на внеочередном заседании 16 апреля уволил с должности и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина и назначил на эту должность Ольгу Буславец.

Верховная Рада 30 марта должна была рассматривать назначение Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, однако президент попросил исключить этот вопрос из повестки дня.

Как сообщали Наші Гроші, бывшая гендиректор Директората энергетических рынков Министерства энергетики и окружающей среды Ольга Буславец в октябре 2019 года была одним из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО "ДТЭК Востокэнерго" цену на газ ниже цены продажи "Нафтогазом" населению и другим защищенным потребителям на 46%-69%.