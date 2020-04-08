Новости 8 апреля: "Нафтогаз" vs "Газпром", новый проект бюджета, импорт электроэнергии

О "Нафтогазе" и "Газпроме". НАК "Нафтогаз Украины" готовит дополнительные иски к российскому "Газпрому" еще на 17,3 миллиарда долларов.

О новом проекте бюджета. Кабинет министров предложил новые поправки в государственный бюджет, которые, в частности, предусматривают сокращение размера Фонда противодействия коронавирусу на 30 млрд грн - до 66 млрд грн.

Об импорте электроэнергии. НКРЭКУ на заседании 8 апреля приняла постановление о действиях участников рынка электроэнергии в период карантина, которым, в частности, полностью запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

О безработице. По состоянию на 7 апреля 2020 года по пособие по безработице в центры занятости обратились 364 тысячи человек - на 13% больше, чем на 7 апреля прошлого года.

О Совете по вопросам экономического развития. Кабмин поддержал создание Совета по вопросам экономического развития Украины, который объединит усилия государственной власти и экспертной среды.

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