Нацкомиссия по тарифам полностью запретила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

НКРЭКУ на заседании 8 апреля приняла постановление о действиях участников рынка электроэнергии в период карантина, которым, в частности, полностью запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Постановление опубликовано на сайте Нацкомиссии.

"Оператору системы передачи:

аннулировать (отменить результаты аукционов) все результаты годовых аукционов, на которых распределено пропускную способность на 2020 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества;

ограничить доступную пропускную способность, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, до 0 МВт", - говорится в документе.

Также Оператору системы передачи поручили возместить средства, уплаченные за пропускную способность, которая была разделена на годовых аукционах на 2020 год.

"Вчера мы долго советовались и решили в связи с ситуацией в стране аннулировать годовые аукционы, аукционы по распределению пропускной способности, и ограничить к нулю (то есть фактически отменить) месячные и дневные аукционы.

Принимаем это решение в связи с ситуацией в стране. Каждый доллар должен оставаться в стране", - заявил глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк.

Напомним:

В январе Министерство энергетики обратилось к Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, с просьбой временно ограничить распределяющуюся на суточных и месячных аукционах доступную пропускную способность межгосударственных сечений между Украиной и странами, не являющимися членами Энергетического сообщества.

Экономическая правда