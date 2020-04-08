"Нафтогаз" готовит новые иски к "Газпрому" на 17 миллиардов долларов

НАК "Нафтогаз Украины" готовит дополнительные иски к российскому "Газпрому" еще на 17,3 миллиарда долларов.

Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"... моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету "Нафтогаза" дополнительные "вопросы" к "Газпрому" на сумму еще 17,3 млрд долларов. В случае согласования - впереди также много работы", - написал Витренко.

Напоминаем:

"Нафтогаз" ищет замену исполнительному директору компании Юрию Витренко. По данным ЭП, изменения в топ-менеджменте "Нафтогаза" связаны с приходом в компанию Отто Ватерландера.

Сам Витренко опровергает информацию.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" штраф 4,63 млрд долларов за недозагрузки украинской трубы.

С учетом ранее принятого решения по контракту на поставку "Газпром" доплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов.

В декабре 2019 года "Газпром" выплатил эту сумму и пеню.

17 октября 2016 года НАК "Нафтогаз Украины" и шесть его дочерних компаний инициировали арбитражное производство против Российской Федерации с требованием возместить убытки.

По данным НАК, речь идет об имуществе "Нафтогаза", "Черноморнефтегаза", "Укртрансгаза", "Укргаздобычи", "Укртранснафты", "Газа Украины" и "Ликво".

В августе 2017 года Международный арбитражный суд в Гааге начал рассмотрение арбитражного заявления "Нафтогаза" в РФ по поводу компенсации за активы, утраченные в результате аннексии Крымского полуострова в 2014 году.

Устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности состоялись во Дворце мира в Гааге в мае 2018 года.

В марте 2019 года "Нафтогаз" получил положительное заключение арбитража в Гааге по иску против России. Суд признал свою юрисдикцию по делу о потерянных активах.

Экономическая правда