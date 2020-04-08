Кабмин предлагает сократить на треть размер Фонда борьбы с коронавирусом

Кабинет министров предложил новые поправки в государственный бюджет, которые, в частности, предусматривают сокращение размера Фонда противодействия коронавирусу на 30 млрд грн - до 66 млрд грн.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил министр финансов Сергей Марченко.

"На сегодня проект изменений в бюджет дорабатывается в бюджетном комитете. В частности, изменения для борьбы с коронавирусом. Создание фонда для борьбы с коронавирусом в размере 66,3 миллиарда гривен", - сказал он.

В предыдущем проекте изменений в госбюджете, который не поддержала Верховная Рада, предусматривался размер Фонда в сумме 97 млрд грн.

Глава Минфина добавил, что Кабмин в обновленном проекте поправок в бюджет не изменил показатели дефицита бюджета (на уровне 300 млрд грн) и показатели падения доходов.

"Я надеюсь, что сегодня-завтра этот бюджет будет подан на рассмотрение депутатам Верховной Рады", - сказал Марченко.

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Напомним:

30 марта Верховная Рада не приняла за основу законопроект №3279 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Доходы бюджета в марте составили 87,9 млрд грн при плане 98,1 млрд грн, уровень невыполнения плана по доходам составляет 10,4%. Из них недобор поступлений по налогам и таможне - 8,8 млрд грн.

В НБУ отмечают, что краткосрочное увеличение дефицита государственного бюджета является инструментом преодоления последствий экономического кризиса и не несет в себе угрозы для макрофинансовой стабильности.

Экономическая правда