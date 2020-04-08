Количество официально зарегистрированных безработных выросло на 13% — Минэкономики

По состоянию на 7 апреля 2020 года по пособие по безработице в центры занятости обратились 364 тысячи человек - на 13% больше, чем на 7 апреля прошлого года.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил министр экономики Игорь Петрашко.

"Если брать сравнительный период с прошлым годом, то рост числа безработных (обратившихся в центр занятости) составило на 13%. Но мы ожидаем рост количества безработных", - сказал министр.

"Мы ожидаем роста как временного, так и постоянного безработицы в этом году до 9,4%", - подчеркнул Петрашко.

По итогам апреля-мая в Минэкономики прогнозируют существенный рост количества зарегистрированных безработных - в связи с этим Кабмин планирует упростить процедуру регистрации безработных.

Петрашко также заявил, что в связи с ростом безработицы Кабмин поставил перед собой 3 задачи: сохранить максимальное количество рабочих мест, поддержать людей, которые потеряли работу, а также - восстановление экономики после коронавирусного кризиса.

Напомним:

По консервативной оценке бывшего министра экономики Украины Тимофея Милованова, без работы в результате кризиса могут остаться от 170 до 500 тысяч человек.

Экономический и трудовой кризисы, вызванный пандемией коронавируса, могут увеличить глобальную безработицу на почти 25 млн человек - говорится в новом прогнозе Международной организации труда.