Кабмин поддержал создание Совета по вопросам экономического развития Украины, который объединит усилия государственной власти и экспертной среды.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, задачей этого органа будет наработка механизмов решения проблемных вопросов в сфере экономики и создание благоприятных условий для ее развития.

"В Совет войдут ведущие специалисты и ученые. Рада будет работать под председательством премьер-министра и будет разрабатывать программу рестарта экономики.

Персональный состав Совета мы соберем в пятницу. В состав Совета входят академики, доктора наук, профессора, международные эксперты, признанные в мире", - рассказал Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, под составом Совета формируется аналитическая платформа, а также - дискуссионная и экономико-стратегическая платформы, куда войдут народные депутаты, эксперты, и "все желающие, кто хочет и может приобщиться к формированию стратегии выхода Украины из коронакризиса и дальнейшего развития".

Экономическая правда