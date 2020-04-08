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Кабмин поддержал создание Совета по вопросам экономического развития

Среда, 8 апреля 2020, 13:49
 

Кабмин поддержал создание Совета по вопросам экономического развития Украины, который объединит усилия государственной власти и экспертной среды.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, задачей этого органа будет наработка механизмов решения проблемных вопросов в сфере экономики и создание благоприятных условий для ее развития.

"В Совет войдут ведущие специалисты и ученые. Рада будет работать под председательством премьер-министра и будет разрабатывать программу рестарта экономики.

Персональный состав Совета мы соберем в пятницу. В состав Совета входят академики, доктора наук, профессора, международные эксперты, признанные в мире", - рассказал Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, под составом Совета формируется аналитическая платформа, а также - дискуссионная и экономико-стратегическая платформы, куда войдут народные депутаты, эксперты, и "все желающие, кто хочет и может приобщиться к формированию стратегии выхода Украины из коронакризиса и дальнейшего развития".

Экономическая правда

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Кабмин экономика

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