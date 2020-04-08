Худший за 100 лет нефтяной кризис: сможет ли ОПЕК+ остановить обвал цен

Мировые производители нефти замерли в ожидании встречи стран-членов ОПЕК +, на которой должен решиться вопрос о сокращении добычи. Каким может быть решение и как оно повлияет на цены (укр)

На ринках нафти спостерігається величезний надлишок пропозиції, викликаний кризою коронавірусу та ціновою війною Росії та Саудівської Аравії.



На фоні цього в останні три місяці відбулося рекордне падіння цін на нафту. Ринок завмер в очікуванні екстреної зустрічі країн ОПЕК, на якій має бути ухвалене рішення щодо суттєвого скорочення видобутку.



Не дивлячись на терміновість питання зустріч вже переносилася: з понеділка на поточний четвер. Причина – необхідність залучення до перемовин якомога більшої кількості країн-виробників, які не входять до картелю.



На думку профільних експертів, 9 квітня сторони таки дійдуть згоди, але чи дозволить ухвалене рішення повернути ціни на попередній рівень? В цьому питанні експерти також одностайні – вони радять готуватися до тривалого періоду низьких цін.



Що відбувається на ринку нафти, чого чекають основні учасники і як ситуацію може змінити зустріч країн-членів ОПЕК?

Енергетична депресія

Світові ціни на нафту почали знижуватися на початку 2020 року, тоді вартість еталонної марки Brent становила трохи менше 70 доларів за барель.



У березні ситуація суттєво погіршилася. Це сталося після того, як Росія та Саудівська Аравія не змогли домовитись і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти.



Попередня угода діяла до 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і "не ОПЕК" були зняті. Каменем спотикання на перемовинах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження.



Така новина викликала паніку на товарних та фінансових ринках і призвела до нового рекордного падіння – нафта Brent втратила одразу 30% своєї вартості, а вже наприкінці місяця ціна досягла дна: 31 березня барель Brent коштував 22 долари.

В той же час експортна ціна на російську нафту Urals стала від'ємною – витрати на доставку до портів, податки та інші витрати перевищили вартість продажу в портах Європи.



Це викликало занепокоєння постачальників, оскільки тривалий період низьких цін призведе до нульової або навіть від'ємної дохідності продажів нафти в Росії.



"Цінова війна" на ринку нафти завдала значних збитків й американській економіці. Аналітики прогнозували цілий ряд дефолтів у компаніях, які займаються видобутком сланцевої нафти у США.



Утім, після тримісячного падіння, на початку квітня відбувся незначний "відскок": домовленість про нове засідання ОПЕК+ підняли ціни на нафту до 35 доларів.



Тепер світ чекає на зустріч членів ОПЕК та її союзників, на якій повинно вирішитися питання про можливе скорочення видобутку і припинення цінової війни між Росією і Саудівською Аравією, але чи допоможе це відновитися цінам?

Синдром завтра

Наразі ситуація невизначена, станом на вечір вівторка консенсусу між Росією і Саудівською Аравію щодо скорочення нафтовидобутку не було. Аналітики припускають, що все буде вирішуватися безпосередньо в день засідання.



У неділю міністр нафти Іраку повідомив, що нова угода потребує підтримки з боку ключових виробників поза межами ОПЕК+. Мова йде про США, Канаду, Бразилію та Норвегію.

США поки не погодилися на скорочення виробництва, замість цього Дональд Трамп заявив про готовність запровадити великі мита на імпорт нафти, якщо ситуація з цінами на енергоносії не зміниться.



При цьому Канада і Норвегія заявили, що готові розглянути можливість скорочення видобутку, якщо на це погодяться країни ОПЕК.



Яким буде остаточне рішення, не береться прогнозувати ніхто. Утім, вже зараз зрозуміло, що у поточній ситуації суттєвого впливу на ціни воно не матиме.



"Енергетичний сектор переживає найскладніший фундаментальний період з часів Великої енергетичної депресії 1981-1995 років", – заявив CNBC Курт Халлід, співголова RBC з глобальних енергетичних досліджень.



За його словами, на нафтовому ринку попит буде знижуватися небаченими раніше обсягами, що обумовлено глобальним економічним шоком від COVID-19. "У той же час через цінову війни між Саудівською Аравією і Росією поставки зростають", – додав він.



"Важко представити, що представники ОПЕК+ погодяться зменшити виробництво на 10 млн барелів на день – масштаб скорочення буде занадто великим, щоб група з ним впоралася", – повідомив каналу "Аль Джазіра" аналітик ING Уоррен Паттерсон.



"Утім, навіть якщо виробники нафти зможуть домовитися, зменшення на 10 млн барелів може виявитися недостатньою для вирішення протягом найближчих місяців усіх проблем, пов'язаних із надлишками на ринку", – зазначив аналітик.

Світ готується до гіршого

На думку трейдерів світових нафтових компаній, опитаних раніше агентством Bloomberg, в майбутньому ціни на нафту можуть продовжити падіння. Трейдери вважають, що ціни можуть зберігатися на низькому рівні від декількох тижнів до кінця року.

Аналітики Goldman Sachs раніше прогнозували, що в другому кварталі 2020 року ціни на нафту Brent можуть впасти до 20 доларів за барель.



За базовим сценарієм Citigroup, в другому кварталі вартість нафти марки Brent становитиме в середньому 17 доларів за барель або нижче. Найбільш песимістичний сценарій передбачає падіння до 5 доларів за барель або навіть від'ємні ціни через дефіцит сховищ в окремих регіонах.



Російська влада також підготувала два стрес-сценарії для економіки. За їх прогнозами, нафта Urals в кращому випадку коштуватиме 20 доларів в кінці поточного року, за гіршим сценарієм – 10 доларів за барель.



Російський оглядач Володимир Левченко вважає, що ринки не беруть до уваги один дуже важливий аспект.



"Якщо попри всі проблеми країнам вдасться домовитися і скоротити видобуток не тільки на словах, а й на папері, то це буде означати, що світ готується до сценарію, за якого ситуація з коронавірусом продовжуватиметься ще довго", – заявив оглядач.



"При цьому попит на нафту залишатиметься на низьких показниках набагато довше, ніж зараз про це думають ринки", – вважає Левченко.

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