Новости 6 апреля: 13 тысяч правок к "антиколомойскому" законопроекту, запасы газа, налоги

О правках к закону о банках. По состоянию на 18:00 6 апреля в так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности внесли уже более 13 тысяч поправок.

О сокращениях работников. Около 77% опрошенных предприятий не ожидают изменений в количестве работников даже в связи с введением карантинных мероприятий.

О выведении денег. За март остатки на счетах населения в банковской системе сократились на 2,752 млрд грн в гривне и на 19 млн в долларовом эквиваленте.

О поступлениях от налогов. В первом квартале 2020 года при неизменной базе поступления НДС в госбюджет выросли на 7,6 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

О запасах газа. По состоянию на 31 марта в украинских подземных хранилищах газа хранится 15,9 млрд кубометров природного газа - это один из самых высоких показателей на конец марта за последние 10 лет.

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