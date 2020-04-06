В первом квартале 2020 года при неизменной базе поступления НДС в госбюджет выросли на 7,6 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"Благодаря качественному администрированию и нулевой толерантности к минимизаторам и "схемщикам" ГНС дополнительно обеспечивает бюджету более 2 млрд грн ежемесячно по сравнению с I кварталом 2019 года", - говорится в сообщении.

"При увеличении базы (объема налогооблагаемых операций) в I квартале этого года к соответствующему периоду 2019 года только на 0,36%, задекларированные к уплате суммы НДС выросли на 15,4%.

В денежном эквиваленте - это 7,6 млрд грн (без учета плательщиков НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз", ОАО "Укрнафта", ООО "Оператор ГТС Украины")", - подчеркнули в Налоговой.

Экономическая правда