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В подземных хранилищах рекордные объемы газа за последние 10 лет — "Укртрансгаз"

Понедельник, 6 апреля 2020, 15:25
 

По состоянию на 31 марта в украинских подземных хранилищах газа хранится 15,9 млрд кубометров природного газа - это один из самых высоких показателей на конец марта за последние 10 лет.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Отмечается, что год назад в ПХГ Украины хранилось на 80% меньше газа - 8,8 млд кубометров.

"При этом, в настоящее время 1,6 млрд куб. м газа находится в режиме "таможенный склад" (1095 дней без обложения таможенными платежами). Услугой "таможенный склад" сейчас активно пользуются трейдеры как из Украины, так и из других европейских стран и США ", - говорится в сообщении.

Среди факторов высокого уровня наполнения ПХГ в "Укртрансгазе", в частности, назвали:

  • накопления рекордно высоких объемов природного газа в ПХГ в сезон закачки-2019 - 21,8 млрд куб. м;
  • невысокий уровень отбора газа в течение отопительного сезона 2019/2020 из-за теплой зимы - 6,06 млрд куб м. В прошлом сезоне отбора эта цифра равнялась 8,5 млрд куб. м;
  • начало сезона закачки начато раньше, чем в прошлом году: в этом году - в марте, а в прошлом году - в апреле.

В компании добавили, что пандемия COVID-19 не повлияла на работу украинских ПХГ.

"На сегодня все подземные хранилища газа работают в штатном режиме. Обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме. Чтобы противостоять распространению вируса COVID-19 и сохранить здоровье наших сотрудников, мы перевели часть коллектива на удаленную работу.

Тех, кто остается на рабочих местах, обеспечиваем дополнительными средствами защиты и дезинфекции", - заявил генеральный директор АО "Укртрансгаз" Сергей Алексеенко.

Экономическая правда

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ПХГ газ

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