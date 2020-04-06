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Экспертная платформа НБУ: Украинцы за месяц вывели из банков 2,75 миллиардов гривен

Понедельник, 6 апреля 2020, 12:29
 

За март остатки на счетах населения в банковской системе сократились на 2,752 млрд грн в гривне и на 19 млн в долларовом эквиваленте.

Об этом сообщает Экспертная платформа НБУ в Facebook.

"Как показывает оперативный мониторинг Национального банка, сокращение остатков средств на счетах физических лиц вообще прекратилось после 25 марта. Вклады в национальной валюте за последние 7 дней марта даже выросли на 4 млрд гривен (+ 1,2%)", - говорится в сообщении.

"Относительно инвалютных средств, то, как и на валютном рынке, имела место существенная нервозность во второй декаде марта. После чего остатки граждан в банках в долларовом эквиваленте почти не меняются", - добавили в НБУ.

Напомним:

3 апреля Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 150 млн долларов. Отмечается, что предложение валюты со стороны бизнеса была существенно выше спроса.

В общем с 30 марта по 3 апреля регулятор приобрел почти четверть миллиарда долларов.

Экономическая правда

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