Экспертная платформа НБУ: Украинцы за месяц вывели из банков 2,75 миллиардов гривен
За март остатки на счетах населения в банковской системе сократились на 2,752 млрд грн в гривне и на 19 млн в долларовом эквиваленте.
Об этом сообщает Экспертная платформа НБУ в Facebook.
"Как показывает оперативный мониторинг Национального банка, сокращение остатков средств на счетах физических лиц вообще прекратилось после 25 марта. Вклады в национальной валюте за последние 7 дней марта даже выросли на 4 млрд гривен (+ 1,2%)", - говорится в сообщении.
"Относительно инвалютных средств, то, как и на валютном рынке, имела место существенная нервозность во второй декаде марта. После чего остатки граждан в банках в долларовом эквиваленте почти не меняются", - добавили в НБУ.
Напомним:
3 апреля Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 150 млн долларов. Отмечается, что предложение валюты со стороны бизнеса была существенно выше спроса.
В общем с 30 марта по 3 апреля регулятор приобрел почти четверть миллиарда долларов.
Экономическая правда
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