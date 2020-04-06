"Антиколомойский" законопроект: нардепы подали уже более 13 тысяч поправок
По состоянию на 18:00 6 апреля в так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности внесли уже более 13 тысяч поправок.
Об этом сообщил в Facebook нардеп, первый заместитель главы налогового комитета ВР Ярослав Железняк.
По его словам, один внефракционный депутат только от себя подал более 6 тысяч поправок, также есть 3 пакета по 1,5 тысячи правок.
"И это еще не все правки пришли. Поэтому поздравляю нас, получается, что абсолютный рекорд парламентаризма будет побит дважды", - написал Железняк.
По данным информированного источника ЭП, автор 6 тысяч поправок - внефракционный нардеп Антон Поляков.
Собеседник издания добавляет, что авторы 3 пакетов по 1,5 тысячи поправок - "точно из "группы Коломойского", но имен он не знает.
Отметим, что понедельник, 6 апреля - последний день для подачи поправок.
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Напомним:
30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры.
Утром Железняк сообщал, что в "антиколомойский" законопроект №2571-д внесли уже около 6 тысяч поправок.
Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме.
При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
Украина может получить от Международного валютного фонда увеличеное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса, сообщил собеседник ЭП в НБУ.
МВФ призвал для получения новой программы принять законы относительно совершенствования структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.
24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
Позже депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, которых связывают с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, зарегистрировали в парламенте два альтернативных проекта (3260-1 и 3260-2) к "антиколомойскому" законопроекту.
Экономическая правда
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