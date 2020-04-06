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77% предприятий не планируют сокращать работников — опрос НБУ

Понедельник, 6 апреля 2020, 13:56

Около 77% опрошенных предприятий не ожидают изменений в количестве работников даже в связи с введением карантинных мероприятий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного НБУ среди 102 украинских компаний в течение 30 марта - 1 апреля 2020 года.

Отмечается, что уменьшилась доля тех работодателей, которые ожидают уменьшения количества своих работников в следующий месяц.

 

"Среди тех, кто ожидал снижения количества работников - предприятия-импортеры и торговли", - подчеркнули в Нацбанке.

В то же время за 2 недели карантина в НБУ зафиксировали падение на 34% количества новых вакансий на рынке труда.

Напомним:

38% взрослых украинцев заявили об уменьшении регулярного дохода семьи вследствие эпидемии коронавируса, 16% - о полной потере дохода, 14% - о потере работы,  60% украинцев назвали не менее 1 вид финансовых потерь.

Экономическая правда

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работа НБУ

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Экономическая правда
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