Новости 30 апреля: RAB-тарифы, новый антикризисный закон, "ненужный" транзит газа

О RAB-тарифах. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, одобрила проект перехода на стимулирующий тариф для облэнерго.

О новом антикризисном законе. Верховная Рада поддержала сокращение наполовину сроков подачи поправок и предложений и подготовки ко второму чтению законопроекта № 3329-д, который, в частности, до 30 июня освобождает от налогообложения зарплаты медиков и других работников, которые борются с COVID-19.

О кредите Укравтодору. "Укрэксимбанк" предоставил первый транш финансирования "Укравтодора" на обновление дорог в объеме 5,782 млрд грн со ставкой 10,5%. Общая сумма финансирования составит 19,3 млрд грн.

О транзите газа. Глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон, заявил, что не видит причин для "Газпрома" продлевать транзит газа через Украину после 2025 года.

О конце "зарплатного рабства". Нацбанк изменил порядок перевода средств работодателем на выплату зарплаты работникам - теперь работник будет самостоятельно выбирать банк для выплаты заработной платы.

Об "антиколомойском" законе. Верховная Рада поддержала рассмотрение во втором чтении так называемого "антиколомойского" законопроекта о банках по особой процедуре, что позволит быстрее его рассмотреть.

О Кулиниче. На должность руководителя Госгеокадастра может быть назначен Олег Кулинич, возглавлявший Государственный комитет Украины по земельным ресурсам в 2008-2009 годах.

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