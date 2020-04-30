Нацкомиссия по тарифам утвердила введение стимулирующих тарифов для облэнерго

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, одобрила проект перехода на стимулирующий тариф для облэнерго (так называемый RAB-тариф).

Такое решение НКРЭКУ приняла 29 апреля, сообщается на сайте регулятора.

"Мы понимаем важность этой реформы, чтобы с одной стороны она не оказалась псевдо, но с другой - не была чрезмерной для всех потребителей", - заявил на заседании глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

"Мы только приветствуем проект и готовы к обсуждению", - добавил он.

Так, НКРЭКУ одобрило введение в тариф на передачу электроэнергии фиксированную ставку доходности облэнерго в зависимости от стоимости их активов. На старую базу активов предлагают ввести 0,1% доходности, на новую - 15%. Для каждого облэнерго эти цифры будут разными.

Как сообщается на сайте регулятора, для запуска стимулирующих тарифов возникает необходимость внесения изменений в 4 предыдущие постановления Нацкомиссии от 11 июля 2013 года, от 23 июля 2013 года, от 26 июля 2013 и от 5 октября 2018 года.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк на заседании заявил, что принятые проекты решений были разработаны давно, а в их разработке принимали участие Агентство США по международному развитию в Украине, Молдове и Беларуси (USAID).

В соответствии с законодательством, одобренные проекты решений должны пройти общественные обсуждения. После обсуждений регулятор должен снова одобрить и утвердить окончательный вариант постановления.

"Замечания и предложения к обнародованным материалам от физических и юридических лиц, их объединений принимаются до 1 июня 2020 (включительно) в письменном и электронном виде", - добавили в регуляторе.

Стимулирующее тарифообразования или RAB-регулирование - система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электрических сетей. Эта система широко применяется в Европе. При стимулирующем тарифообразовании тариф для облэнерго устанавливается на три, а в дальнейшем на каждые пять лет и не увеличивается в течение указанных периодов.

Напомним, НКРЭКУ подготовила нормативную базу для перевода энергокомпаний на RAB-регулирование в июле 2017 года.

После обнародования документа в экспертной среде началась дискуссия о целесообразности внедрения стимулирующего тарифообразования.

Бывший премьер-министр Гройсман заявля, что в целом поддерживает внедрение RAB-регулирования с целью энергомодернизации облэнерго, но не в таком виде как это предлагает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Тем не менее, постановление было опубликовано в той редакции, которую и предложила НКРЭ.

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