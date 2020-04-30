Рада сделала шаг к освобождению от налогов зарплат медиков, которые борются с COVID-19

Верховная Рада поддержала сокращение наполовину сроков подачи поправок и предложений и подготовки ко второму чтению законопроекта № 3329-д, который, в частности, до 30 ибюня освобождает от налогообложения зарплаты медиков и других работников, которые борются с COVID-19.

За такое решение проголосовали 311 нардепов.

Депутаты приняли законпроект в первом чтении 336 голосами, но отказались принимать его в целом.

В частности, законопроектом предлагается продлить сроки налоговых льгот и ослабить администрирование для бизнеса, установленных предыдущими антикризисными законопроектами №№3219, 3220, 3275.

"Они будут действовать до последнего календарного дня месяца, в котором закончится карантин", - заявил один из авторов законопроекта Ярослав Железняк.

Также проект предусматривает уменьшение минимального размера уставного капитала банков с 500 млн до 200 млн грн и продолжение упрощенных процедур капитализации банков до 1 августа 2024 года.

При обсуждении против этой нормы выступили, в частности, депутаты от "ОПЗЖ", которые заявили, что эта норма "не имеет отношения к зарплатам медиков".

Кроме этого, авторы проекта предлагают продлить до 30 июня освобождение от штрафов и пени за неуплату по потребительским кредитам.

А также - освободить в мае от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и лиц, осуществляющих профессиональную независимую деятельность.

Экономическая правда