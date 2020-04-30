"Укрэксимбанк" предоставил первый кредит "Укравтодору" на строительство дорог под 10,5%

"Укрэксимбанк" предоставил первый транш финансирования "Укравтодора" на обновление дорог в объеме 5,782 млрд грн со ставкой 10,5%. Общая сумма финансирования составит 19,3 млрд грн.

Об этом сообщает Офис президента.

Сообщается, что привлечение Укравтодором средств от "Укрэксимбанка" под госгарантии стало возможным благодаря принятию законов об изменениях Бюджетного кодекса, и Госбюджета-2020.

А благодаря решению Национального банка по снижению учетной ставки процентная ставка по кредиту составит 10,5% годовых.

"Мы как государственный банк поддерживаем "Большую стройку". С подписанием соглашения Укравтодор получит первый транш в сумме 5,782 миллиарда гривен по ставке 10,5% годовых, что на 2% ниже, чем предусмотрел Кабмин", - отметил председатель правления банка Евгений Мецгер.

Суммарно в 2020 году запланировано отремонтировать и построить более 4 тыс. км дорог государственного значения.

Напомним:

Ожидается, что госпрограмма "Большая стройка" создаст 150 тысяч рабочих мест, финансирование программы из государственного бюджета не изменится.

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Экономическая правда