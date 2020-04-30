Глава ГТС: Не вижу причин для "Газпрома" продлевать транзит через Украину
Глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон, заявил, что не видит причин для "Газпрома" продлевать транзит газа через Украину после 2025 года. Также он отметил, что украинская сторона готова к сценарию "нулевого" транзита.
Об этом он сообщил в интервью РБК.
Макогон сообщает, что после запуска первой нитки "Турецкого потока" в начале года украинская ГТС уже потеряла 15 млрд куб, запуск второй нитки "отсечет" еще 15 млрд куб, а завершение "Северного потока-2" - приведет к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
"Очевидно, что если "Газпром" достроит "Северный поток-2", то мощности украинской ГТС станут избыточными для него. Я не вижу причин для "Газпрома" продлевать транзит газа через Украину после 2025 года, хотя наши тарифы на транзит абсолютно конкурентные", - объясняет Макогон, отмечая, что Украина приложит усилия, чтобы строительство не было окончено, т.к как этот проект имеет явный политический характер.
"Если отложить в сторону все политические моменты, то и "Газпрому", и Европе выгодно использовать мощности украинской ГТС и ПХГ. У нас гибкая система, которая может оперативно реагировать на изменения спроса в Европе и в течении нескольких часов начать поставку дополнительных объемов газа в ЕС.
Ни "Северный поток", ни "Турецкий поток" не смогут обеспечить такую гибкость, т.к рассчитаны исключительно на прокачку стабильных объемов газа", - заявляет глава ГТС.
Макогон заявляет, что в конечном итоге украинская ГТС будет полностью переориентирована только на внутреннюю транспортировку, после чего Европа будет полностью зависеть от поставок газа через газопроводы "Газпрома".
"Мы готовы к сценарию "нулевого транзита" и за пять лет полностью обновим нашу ГТС под этот сценарий. Больше всего пострадает европейский потребитель", - резюмирует Макогон.
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Напомним:
В январе Макогон заявлял, что через 5 лет транзит газа из РФ по территории Украины, скорее всего, останется не меньше 40 миллиардов кубометров в год, но газотранспортная система должна быть готова и к другому развитию событий.
В конце 2019-го года НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.
В соответствии соглашения "Газпром" заплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов присужденных Стокгольмским арбитражем в споре о контракте на транзит.
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