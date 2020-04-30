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Сотрудник будет самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплаты – НБУ

Четверг, 30 апреля 2020, 12:45
 

Нацбанк изменил порядок перевода средств работодателем на выплату зарплаты работникам - теперь работник будет самостоятельно выбирать банк для выплаты заработной платы.

Соответствующее постановление Нацбанк принял 29 апреля.

Отмечается, что постановление вступит в силу с 1 января 2021 года.

"Такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником о праве работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы.

Она заработает с 1 января 2021 года, чтобы банки и работодатели успели доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы", - пояснили в НБУ.

"Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике.

Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширение спектра банковских услуг", - заявил заместитель главы НБУ Сергей Холод.

Напомним:

Кабмин на заседании 27 декабря 2019 года снял ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты.

Экономическая правда

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НБУ зароботная плата

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