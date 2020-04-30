ВСК Рады проверит налоговые злоупотребления с начала 2019 года

Временная следственная комиссия Вкрховнои Рады по расследованию злоупотреблений в госбюджете изучит работу правительств с 1 января 2019 года и по настоящее время.

Проект постановления № 3400 на внеочередном заседании Рады поддержали 352 нардепа.

По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, ВСК будет изучать работу правительств в указанный период времени независимо от того, чье это было правительство.

Поддержав постановление, депутаты расширили срок действия ВСК в период с января 2019 года по настоящее время вместо "с 1 сентября 2019", а также: включили в состав комиссии еще одного члена - нардепа от "Слуги народа" Марьяна Заблоцкого.

Как говорится в пояснительной записке, основная задача ВСК - расследование обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов госвласти, которые привели к недополучению доходов госбюджета в особо крупных размерах.

Напомним:

24 апреля Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

24-го апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

В правительстве заявляют, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой - плохие показатели по поступлению в государственный бюджет, сейчас Кабмин отбирает "эффективные команды, которые реализуют работу в сложнейшее время".

26-го апреля правительство объявило конкурс на нового главу Государственной налоговой службы, с дедлайном подачи документов в один день.

В последствии стало известно, что 24-го апреля Кабинет министров разрешил назначить председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы в результате заключения контракта - конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главы выбрали по результатам собеседования.

На февраль этого года в Украине работали около шестисот транзитно-конвертационных центров, из-за деятельности которых Госбюджет ежемесячно недополучал около 4 млрд грн, говорится в документе, который имеется в распоряжении редакции ZN.UA, и подлинность которого подтвердил источник издания в ГНС.