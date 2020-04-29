Новости 29 апреля: новый руководитель налоговой, урезание зарплат, 10-гривневая монета

О новом руководителе налоговой. Кабмин на заседании 29 апреля назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

О возвращении экс-заместителя Кличко во власть. Кабмин на заседании 29 апреля назначил Геннадия Плиса главой Государственной аудиторской службы.

О 10-гривневой монете. Нацбанк с 3 июня 2020 года введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

Об остановке АЭС. И.о. министра энергетики Ольга Буславец инициирует остановку трёх блоков АЭС и уменьшение производства ещё на 5 блоках. Остановка атомных блоков может привести к тому, что не надо будет останавливать работающие на "зелёном" тарифе солнечные электростанции олигарха Рината Ахметова.

Об урезании зарплат. Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен в месяц.

О прибыли "Нафтогаза". В 2019 году консолидированная чистая прибыль группы "Нафтогаз" составила 63,3 миллиарда гривен (в 5,5 раза больше чем в 2018 году), такие показатели объясняются выплатами "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

О Wizz Air. Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила об открытии 1 июля 2020 года новой базы в Международном аэропорту "Львов" имени Данила Галицкого.

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