В НБУ рассказали, когда появится в обращении новая монета номиналом 10 гривен

Нацбанк с 3 июня 2020 года введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Это - часть комплексного решения по оптимизации и обновлению банкнотно-монетного ряда гривни, которое продолжается с 2014 года и имеет целью обеспечить в Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства. Введение в оборот новых оборотных монет номиналом 10 гривен завершит этот процесс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что номинальный ряд гривни сократится до 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

В Нацбанке подчеркивают, что с учетом срока службы монет замена банкнот низких номиналов на соответствующие номиналы монет позволит государству сэкономить около 1 млрд грн.

"Монеты находятся в обращении около 20 - 25 лет. А банкноты номиналом 10 гривен могут быть в обращении незначительный промежуток времени - в среднем один-два года. Поэтому банкноты нужно почти ежегодно печатать, обрабатывать и хранить. В то же время обращение монет требует от государства значительно меньших усилий и средств", - объясняют в регуляторе.

Нацбанк подчеркивает, что с 3 июня 2020 года монеты номиналом 10 гривен станут действительным платежным средством на территории Украины, и ими можно будет рассчитываться в торговых сетях или осуществлять операции в банках.

На первом этапе в НБУ планируют ввести в обращение 5 млн 10-гривневых монет, которые распределят между подразделениями Нацбанка в регионах.

Также сообщается, что не нужно спциально обменивать банкноты номиналом 10 гривен на оборотные монеты этого номинала - можна будет неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и предыдущими банкнотами.

А в результате естественного износа банкноты будут постепенно заменяться в обращении монетами.

Нацбанк напомнил, что по состоянию на 1 апреля 2020 года в обращении находилось 179,3 млн банкнот номиналом 10 гривен.

"Новая оборотная монета номиналом 10 гривен - небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма. Она изготовлена ​​из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и группа ) новая 10-гривневая монета существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.

Благодаря большему диаметру и гурту (третья сторона монеты) со специальным крупным рифлением гражданам будет легко отличить ее от оборотных монет других номиналов", - заявили в НБУ.

На реверсе монеты изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.

Экономическая правда